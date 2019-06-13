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馬來西亞華人在台走完終點　器捐助逾百人走出健康起點

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▲▼馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

他，出身清寒，卻投身公益；他，只讀過3年小學，卻栽培出兩位碩士女兒；他，在家都是女兒下廚，在外卻是推動素食的大廚；他，脾氣不好，卻在勸人行善時很有耐心；他，出生於馬來西亞，卻愛上台灣；他，6月在台灣花蓮走完人生終點，而他遺留人間的大愛，因為器捐，讓超過上百人重獲健康起點。

馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，女兒謹遵其生前遺願器官捐贈，74歲的梁詔淐共捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。

出生馬來西亞清寒農家的梁詔淐，5歲就需要清晨2點起床跟著父親割橡膠，傍晚回到家繼續做家事，吃白飯配醬油，13歲才上小學，讀了3年，為協助家中經濟中斷求學。直到20歲到城市學裁縫，27歲結婚、生子後，為了養家，梁詔淐與同為裁縫師的太太開始白天在裁縫店打工、晚上接案做衣服的生活，常工作到隔天2、3點，胼手胝足，終於在36歲那年開了一家裁縫店。

請繼續往下閱讀...

只是，2001年梁太太因罹癌往生，梁詔淐開始父兼母職的工作，2005年一手打拼的裁縫店因火災付之一炬，更糟的是保險員未幫店面續保，讓梁詔淐覺得畢生心血全無、心情低落。

▼梁詔淐（中）經常與兩位女兒梁嫣娥（右）、梁嫣親（左）參加慈濟慈善活動。

▲▼馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

當時已參加慈濟、在校參加慈青社活動的兩位女兒，為了幫助梁詔淐走出來，邀約他參加一場村落的火災發放。梁詔淐看到災民的房子、車子，甚至親人都失去了，才知道這些災民才是一無所有，想到自己與女兒都平安、還有房子住，再看到慈濟志工助人的大愛，梁詔淐開始釋懷。

2006年，梁詔淐參加兩位女兒的研究所與大學的畢業典禮，女兒跪地奉茶給他、感恩養育之恩，被女兒擁抱的梁詔淐熱淚盈眶，深深覺得：「因為慈濟，女兒變得更孝順。」從此加入慈濟志工培訓行列，在2011年受證為慈濟志工。

梁詔淐因歌聲好、會吹口琴、笛子，經常在敬老院關懷逗老人家歡喜。退休後不僅認真投入志工服務，用心投入訪視、發放、助念等慈善工作，還承擔環保站站長，更燒得一手好菜、用心推動素食。

▲▼馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

梁詔淐為了完成證嚴法師「凝聚更多善的力量」期許，用心邀人參加慈濟，女兒梁嫣娥、梁嫣親回想父親生前每天投竹筒、用心邀約了325位會員，除了讚嘆，也覺得父親平時容易動怒，但在勸人參加慈濟時，卻很有耐心，儘管看到不好的臉色也能忍住脾氣。女兒表示連父親自己都覺得不可思議。

梁詔淐進入慈濟後，也在台灣認識了一些朋友，約兩年就會來台遊玩、健檢。有鑑於太太生前未交代過後事，梁詔淐經常跟女兒、親友表示：如果他生病，一定要回到花蓮，並且捐贈大體或器官，當時女兒心想：馬來西亞離台灣這麼遠，應該不可能實現。

▲▼馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

2019年5月底梁詔淐與兩位女兒例常來台找朋友遊玩、健檢、當志工，6月7日突然覺得呼吸不順、送醫後在隔天凌晨安詳往生。女兒謹遵遺願安排器官捐贈，梁詔淐捐出的眼角膜將助人重見光明，骨骼可幫助超過80名病患，韌帶可讓20位以上病患恢復行動力，預計超過1百人受益。

慈濟基金會表示，遺體捐贈是發揮生命最後的使用權，讓死後身軀化無用為大用，捐贈者都是生命的勇者、捨身的菩薩。

▲▼馬來西亞華人梁詔淐6月初安詳往生，捐出一雙眼角膜、骨骼、韌帶，預計嘉惠超過1百人，6月12日在花蓮慈濟醫院舉辦追思會後，下午植葬，長眠於他最愛的花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

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