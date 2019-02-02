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苗栗假日之森「牽紅線雙屍」！一支關鍵鑰匙藏內情：2人都女性

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社會中心／綜合報導

苗栗海岸景點「竹南假日之森」1日上午驚傳2具遺體陳屍沙灘，由於2人腰部用紅線緊緊繫在一起，起初海巡人員研判是一男一女雙雙殉情，不料警方深入追查後，確定2名死者均為女性，而且同居長達10多年，但因為沒留下遺書，所以確切死因還要進一步釐清。

一位民眾1日上午10點30分到沙探上巡視定置網，不料途中發現2人趴在沙灘上，而且一動也不動，嚇得趕緊報案。海巡署二大隊竹南救護人員到場後，發現2人已經明顯死亡，但因為沒有身分證件，而且腰部用紅線綁在一起，因此第一時間依台灣民俗研判是殉情男女。

▲溺斃的1男1女打撈上岸，已死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝）

案經警方接手追查，1日深夜證實死者其實是2名女性。根據《蘋果日報》報導，警方當時從死者身上找到1支機車鑰匙，沿海岸線尋找後，才在距離案發地點2公里處的龍鳳漁港尋獲機車。不過，因為連繫不上車主，只能通知車主家屬到殯儀館指認，最終確定該車為死者簡女所有。

根據家屬指認，死者為55歲簡姓女子及67歲溫姓女子。其中簡女外型打扮較為中性，平時在宮廟當志工，溫女則在餐廳擔任內場，2人都是2年多前搬到頭份市，但過去已同居10幾年，感情非常好，沒有債務糾紛。

左鄰右舍聽聞消息不可置信，表示2人經常同進同出，感情非常好，1月31日才把房子退租，但一直以為他們是一對兄妹，沒想到2人都是女性。

由於住處及現場皆未留下遺書，警方2日將報請檢方相驗，進一步釐清死因。

▲▼海巡人員協同竹南警方到場蒐證。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼海巡人員協同竹南警方到場蒐證。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：紅線雙屍,殉情,竹南,假日之森

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