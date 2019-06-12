「相隔75年」重逢女友！　98歲二戰老兵淚訴：我回來實踐諾言了

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在法國第2電視台（France 2）的幫助下，98歲的美籍老兵羅賓斯（K.T. Robbins）終於找回75年來朝思暮想的法籍女友嘉納耶（Jeannine Ganaye），這75年他小心翼翼地保存著對方18歲的黑白照片，反覆思念著她的溫柔和美貌，期待有天能親口告訴對方「我一直都愛著妳」，沒想到日夜幻想的場景竟然真實上演，在他98歲這一年，找回了當初那位夢中情人，雙方見面後真摯的相擁並互訴想念，場面相當催淚。

▲相隔75年，兩人終於能夠再續前緣。非當事者。（示意圖／CFP）



據《法國第2電視台》報導，羅賓斯1944年時駐紮在法國東北部的默爾特-摩澤爾省（Meurthe-et-Moselle），當年他遇見了18歲的嘉納耶，立刻就一見鍾情陷入愛河，「她很溫柔，我猜她也一樣愛著我。」

可惜這段戀情僅維持2個月，羅賓斯就被緊急派往東部戰線，臨走前他告訴嘉納耶「我會回來帶妳一起走」，可惜戰爭時代的愛情往往事與願違，戰後他跟著軍隊回到了美國，並擁有了自己的家庭，但他內心始終有個遺憾，就是無法兌現和嘉納耶之間的諾言。

這75年來，他無數次看著嘉納耶的黑白照片，並在腦中幻想著有天能再見到對方，告訴她「我回來了，我回來實現承諾了。」法國第2電視台聽聞羅賓斯的故事後，費盡心思終於在摩澤爾省（Moselle）的一所養老院找到92歲的嘉納耶。

▲兩人這一輩子都沒把彼此忘記過。非當事者。（示意圖／翻攝自pixabay）

羅賓斯原本以為兩人再也不會見面了，「她很有可能已經離開人世」，想不到有生之年竟然還能再和舊愛重逢，見面的那一刻，彼此都有點陌生的伸出雙手擁抱對方，看著75年前的愛人變成眼前白髮蒼蒼的模樣，內心情緒格外複雜。羅賓斯開口說「我一直愛著妳，一直一直，都把妳放在我的心上。」嘉納耶也回應「我明白，我一直思念著你，並相信你總有一天會回來。」

嘉納耶回想起兩人75年前道別的場景，忍不住哽咽地說「我永遠記得那天，他匆忙的搭上軍車離去，我止不住心碎的淚水，我多希望他會回來。」

如今羅賓斯和嘉納耶的配偶都已經去世，兩人坐在椅子上隨心所欲地暢談，聊著這75年來彼此錯過的一切，過程中他們都緊握著彼此雙手，十分珍惜這得來不易的緣分，深怕再次放手就又會失去對方，離別時也互相承諾一定會再見，羅賓斯更深情地告白「親愛的，我真的愛妳。」