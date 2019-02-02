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「這是什麼糖果」傻媽一吃嫌噁...秒傳Line訴苦　女兒笑炸：還好沒含太久

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▲洗碗,做家事,賢慧示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨天收到老媽訊息，抱怨家裡的糖果很難吃，甚至拍下照片詢問究竟是什麼來頭，她一看到「本尊」瞬間傻眼，趕緊機會教育；而大票網友也被戳中笑點，紛紛直呼「群組的標題已經告訴我們，為什麼媽媽吃了毛巾」、「真的很天兵可愛」。

女網友在「爆廢公社」po文出賣天兵母，笑說「媽媽總是這麼搞笑...把拋棄式毛巾當作糖果來吃，而且一大早吃什麼糖果啊？我的媽。」只見才清晨快6點，原po母親就在家庭群組發訊息問，「這是什麼糖果？吃了很噁心。」

▲「這是什麼糖果」傻媽一吃嫌噁...秒傳Line訴苦　女兒笑炸：還好沒有含太久。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲它是毛巾阿XDDDDD。（圖／翻攝自爆廢公社）

同時，這位母親大人還貼出「證物」，讓家人們評評理，結果女兒一看便忍不住吐槽，「那是拋棄式毛巾。」她透露，幸好媽媽沒有含太久，不然拉出一條毛巾就好笑了，「我們家也沒有買糖果的習慣，她不知道哪來的興致，一大早吃糖啊。」

女網友無奈表示，因為準備出國才會把拋棄式毛巾拿出來，沒想到只是忘記馬上放行李，就被老媽「嘗鮮」了。但其實，原po母親並不孤單，不少網友都笑回，「小時候以為是糖果，結果吃在嘴裡一直冒泡泡，而且味道很奇怪，我就吐掉了」、「真的超像糖果XD」。

另外，許多眼尖網友發現，他們群組名稱叫「幸福快樂天兵一家人」，不禁笑虧名副其實。而原po也忍不住回，「我媽兩光事蹟太多了！她真的很有才華，多年前她就說為什麼沒有那種感應的充電，因為她常常找不到充電孔在哪XDDD。」

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關鍵字：糖果,傻媽,天兵,拋棄式毛巾,Line,群組,爆廢公社,訴苦

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