幫藏逃犯狀況外！網爆推2點「通緝犯不打馬賽克」　哀怨：被害人卻很赤裸

▲海軍陸戰隊何姓上兵無辜遭槍殺，主嫌洪偉智逃亡5天後被逮。（圖／記者宋德威翻攝）

網搜小組／綜合報導

平常大家在看新聞時會發現，嫌犯畫面都被打上了馬賽克，對此許多民眾認為，應該公開長相資訊，這樣才能讓一般人提高警覺，同時幫助警方掌握嫌犯行蹤。儘管類似提案陸續出現，不過最多都只走到附議階段。

早在前年，就有網友在「公共政策網路參與平台」提議，政府應要求電視台，有明確犯罪事實的人不要打馬賽克，除了能維持治安，全民亦可協助通報警方，增加破案率。

他直言，「看新聞時，受害者或嫌疑人打馬賽克；但已有犯罪事實，比如搶劫殺人、強姦等已確定有罪在逃亡的人犯，為何電視台還是都把眼睛打馬賽克？這樣全民怎協助警方，又萬一遇到犯人，不知情也可能會有危險。」

▲平台上不斷出現相關提案。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

事實上，去年陸戰兵枉死一案就是血淋淋的例子，雖然當時新聞媒體大肆報導，但畫面都打上馬賽克，窩藏嫌犯的朋友家長無從得知長相，加上他們也不認識對方，因此差點錯失逮捕時機。

後來，不斷有熱心網友提案，強調「台灣目前酒駕、販毒、鬥毆、殺人等相關犯罪日亦增加，但犯罪人士的照片、影像卻以馬賽克處理，市井小民完全不知自己是否已身陷危險之中。」

▲詐騙集團首腦被判近10年遭通緝，最後因為掉鞋身分曝光，被警方抓到。（圖／記者李忠憲翻攝）

更弔詭的是，被害人沒打馬保護，但傷害別人的人卻有「個資法」這個金鐘罩。其實，之前就有人提案抱怨，「大家不知道犯人的長相，被害人的個人資料反而被公諸於眾，要報仇、欺負也變得容易，這根本已經算是侵犯到被害者的隱私、人權了！」

而官方回應，若有相關新聞自律申訴問題，可洽「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」所設的自律委員會、及各新聞頻道所設新聞倫理會議申訴；至於平面或網路媒體新聞報導，則請當事人或利害關係人依司法救濟程序，提出民事或刑事訴訟，或按報導內容違反的行政法規，向該目的事業主管機關、地方縣市政府提出申訴。