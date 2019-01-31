阿兵哥車禍瀕死！嬤超恰「這條命不能拿」神展開　孫見證奇蹟...記到現在

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳雕文翻攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友從小見證多次，阿嬤「發功」的超猛事蹟，曾經有個阿兵哥在他們房子前的大馬路出車禍，傷得非常嚴重，當時老人家見狀立刻上前護住，並不斷念念有詞，還對著空氣說「這條命不可以拿」，後來年輕人雖然暈了過去，但最後幸運保住一命。

網友在PTT發文提到，他們家對街有一間廟，前面則是條大馬路，但不知為何經常發生車禍，平均每年會有一兩人不幸喪命，「可是很玄...只要在廟的正前面（發生），那個人就不會死，要是一出了廟的範圍，就很容易歸天。」

他接著說，「有一次有個阿兵哥騎機車撞車，躺在我家前面的馬路上，滿臉都是血，阿嬤跟我趕出去看，他傷的很重、血狂流，阿嬤過去守在阿兵哥旁邊，怕來往高速的車子撞到他，並叫我去拿衛生紙。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

那時，阿兵哥一直哭，而老人家則用衛生紙壓住他臉上的傷口，還叫他不要睡著，後來便念念有詞，「這裡在廟前面，不是你可以拿的喔，這條命不可以拿，這個年輕人要留著......。」

原本他以為阿嬤在跟阿兵哥說話，於是忍不住提醒，「他暈過去了，不用說了」，結果阿嬤突然嚴厲地回，「我不是在跟他說話，小孩不要插嘴」，最後那位年輕人活了下來。

還有一事原po也記到現在，小時候有段時間表叔阿元到他們家寄住，因為家裡破產整個人變得怪怪的，姑姑曾說，阿元以前成績非常好，是名副其實的高富帥，很多女生暗戀他，但後來他好像害了一位女友墮胎自殺，家裡又破產，就變得怪怪的。

▲鄉民們不禁聯想到魔法阿嬤。（圖／翻攝《魔法阿嬤》劇照）

「他女友跟著他。」阿嬤當時篤定的說，某天晚上阿元在家中佛堂跟神明吵架，怒吼「我才不怕你」，接著把香往嘴裡塞，還看著全家人狂笑，大家見狀都嚇得半死，於是阿嬤拿了一支香，並上前抓住阿元的手，沒想到他就漸漸地冷靜了下來。

沒多久，阿嬤對他大喊，「你來別人家亂是什麼意思，我們祖先也都讓你吵醒了，不是款！查某郎可以這樣逆？X拎娘...明天再帶妳去化解啦，要解的解一解，今天睡覺好不好？」罵完一串便在阿元眉心點了一下，後來阿元突然像沒事一樣，轉身要回房睡覺，但瞬間就腿軟了。事隔多年，他聽說那個女的還是跟著阿元，但沒有那麼鬧了。

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