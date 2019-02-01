馬路跟日本一樣平！高雄韓粉PO照激讚「賽車專用道品質」　網推爆：贏台北了

▲在地高雄人近日經過鳳山區青年路，興奮拍下重新鋪整的路面。（圖／翻攝韓國瑜後援會）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後將「路平」列為施政重點，預計3月底要完成20條、全長58公里、85萬平方公尺的市區幹道工程。近日就有在地網友PO出鳳山區重鋪過的馬路，看上去路面平整、煥然一新，讓他忍不住大力稱讚韓市長的用心，「我現在才體會到什麼是日本道路」！

有網友在韓國瑜後援會轉貼路平後的照片，地點位於鳳山區青年路上，圖中路面平整乾淨，看上去相當震撼，「謝謝您韓市長，我真的是很敬佩您！」身為高雄在地人，他說總算體會到如日本般平順的馬路，「有沒有在做事，大家都會看」、「這輩子第一次行駛賽車專用道品質」，更封韓為「米其林七顆星市長」。

許多韓粉看了照片，紛紛表示相當感動，「這路真是誇張的平順，騎起來都怕怕的，很怕摔車」、「有在做事的人，大家都有眼睛看」、「韓市長太棒了」、「這真的是我們高雄人的福氣，不是高雄人請住嘴。」

▲韓粉大讚韓國瑜市長的用心，直呼這樣的品質超台北、趕日本。（圖／翻攝韓國瑜後援會）

此外，更有北部網友感嘆，高雄現在出了韓國瑜市長，雷厲風行執行路平，一鋪馬上就看出高下，甚至已贏過台北市、新北市，「我真的很喜歡很喜歡韓市長，真羨慕高雄人！」

去年九合一選前高雄市因大雨出現5000個坑洞，引發民怨，市長韓國瑜借重二把手李四川工程長才，上任短短20天就已完成10條刨路工程。韓日前親自到鳳山區督軍路平工程，他數度彎腰觸摸龜裂的道路驚呼「都壞掉了，這樣不像話」，當地里長、養工處人員都說，中崙二路老化嚴重，從1995年開始就就沒有重新刨鋪過。

韓國瑜曾宣示，將路平視為重點執行政見，「路平是最基本的要求，現在變成最難達到的目標，如果市府沒辦法給市民一條平坦的路，人民不會給政治人物一條活路。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼高雄市府近期密集進行路平工程，韓國瑜不忘抽空督軍。（圖／高雄市政府）