買200元香酥雞全付零錢！店家「公審」發文：別糟蹋店員…秒被網灌爆

▲店家不滿客人買東西全付零錢。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

零錢付款錯了嗎？一名香酥雞店家PO文抱怨，一名長相清秀的女客人買了200元的食物竟「全部給零錢」，「如果是我不會做這種事去糟蹋店員」。該文一出後立即被網友嗆爆，店家也火速刪文滅火。

該名香酥雞店家除了在自己的粉專PO文說，「今天有位長相還算清秀的小姐買了200元的香酥雞～付帳時竟然…全部給零錢（妳說給20個10元也就算了）重點是…她之後還有一位客人，所以沒空跟她當面點清～之後細算那堆零錢，好像才180元…然後1元的有20個…年關將近開始殺豬公來消費嗎？如果是我不會做這種事去糟蹋店員、感謝那位奇葩小姐讓塵封已久的粉專發文」。

▲店家被網友嗆翻後，火速刪文。（圖／翻攝臉書）



此外，店家也在臉書社團「爆廢公社」PO文，數落該名女客人給零錢的行為，「我的老天鵝啊還有20個1元…就算要我拿20個10元去買200元的東西，我也會很不好意思～何況是這樣10元5元1元的銅板大集合」，但迅速被網友嗆翻，火速刪除文章。

雖然店家刪文，但網友還是在該粉專上留下評論說，「要自帶大鈔，不然會被罵」、「零錢不是錢……但是我只有零錢，吃不起」、「原來不能拿零錢買,會被店員看不起」、「店家會嫌棄拿零錢的消費者，還PO上網意圖嘲諷消費者」、「用糟蹋這個字眼你覺得正確嗎」、「記得買這家香酥雞不要用零錢買啊，會被店員Po網嘲笑檢討！！！」。