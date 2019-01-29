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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡正皓／擴大保障的偵查不公開作業修正辦法（上）

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▲▼噤聲，偵查不公開。（圖／記者王淑君攝）

▲為落實偵查不公開，司法院將修正「偵查不公開作業辦法」，重視對被告權益的保障，而非偏重於維護偵查順利的進行。（圖／視覺中國）

司法院在1月8日發布新聞稿，預告將修改「偵查不公開作業辦法」，並且公告即將修改的條文總說明及對照表。由於修改的只是作業辦法，而不是法律，所以在廣徵各方意見之後，司法院、行政院就可以直接進行修改。

「偵查不公開」，一直以來都是台灣刑事實務上惹來許多爭議的問題，雖然《刑事訴訟法》第245條明文規定偵查不公開原則，但在實務操作上，相關的細節規定主要還是落實於偵查不公開作業辦法中。這次司法院所公告的修正草案，可謂對整個作業辦法的許多條文進行增修，改動幅度不小，勢必對我國偵查不公開實務造成相當的影響。

偵查不公開的基礎：無罪推定原則與確保公平審判

根據草案，偵查不公開作業辦法第2條將會修正，把「確保被告受公平審判之權利」納入偵查不公開的目的之一。在原本的現行條文下，偵查不公開的目的包括：無罪推定原則、保護被告和被害人等相關人的名譽、維護偵查順利進行等等。

修正理由指出，受公平審判的權利是憲法關於訴訟權的核心，應該明文列為偵查不公開原則的目的，其重要性與現行條文列名的目的不分軒輊。儘管受公平審判權利與無罪推定原則其實算是一體兩面，這樣的修法似乎顯得疊床架屋，但從另一個角度來看，將愈來愈重視對被告權益的保障，而非偏重於維護偵查順利的進行。

偵查不公開的適用範圍

偵查不公開作業辦法第4條規定規定偵查不公開的適用範圍，也就是《刑事訴訟法》第245條規定，「偵查程序與偵查內容不公開」，其中偵查程序和偵查內容的意義各自為何？

修正草案中最關鍵的在於偵查程序，明確規範其意思是指從「偵查機關知道有犯罪嫌疑而開始偵查」到「偵查終結」為止。而所謂偵查終結，根據修正理由的說明，包括檢察官起訴、緩起訴、不起訴，或其他行政簽結的情形。

把偵查不公開的範圍明確特定，本意是好的，但卻也會帶來保護漏洞的疑慮。舉例言之，一則社會矚目案件，在偵查期間基於偵查不公開原則，媒體幾乎無法獲得被告、告訴人或其他相關人的資訊。然而，一旦檢察官起訴，偵查不公開的保護傘消失之後，在法院的公開審理原則下，媒體就有管道可以去挖掘案件關係人的資料，同時全力播送各種「獨家」、「第一手」報導。結果偵查不公開所要達成的無罪推定原則、公平審判原則、案件當事人名譽的保障等等，就可能反而在偵查終結之後落空。

偵查不公開原則著重於「偵查」二字，除非徹底拋棄偵查不公開原則，而以一個更廣泛的概念取代，否則無論作業辦法怎麼改，也很難把同等的保障延伸到後續的審判程序。

偵查不公開的約束對象：被告、被害人？

偵查不公開原則的首要規範對象，當然是檢察官、警察、調查局等偵查機關成員，要求這些人在偵辦案件時，不可以任意將案情洩漏給第三人，尤其是媒體。但緊接而來的問題就是，被告、被害人等案件關係人，是否也受到偵查不公開原則的約束呢？新修正的偵查不公開作業辦法第6條，就是要解決這個問題。

新修正的第6條規定，偵查機關在偵查中，可以告知被告、被害人等案件關係人，關於偵查不公開的規定，以及如果他們揭露偵查資訊後，可能對案件帶來的影響。在修正理由中進一步說明，被告、被害人等案件關係人，並不是偵查不公開的規範對象，他們並沒有義務完全遵守偵查不公開原則。但也不是就能放任他們到處放話，因此新修正的規定才採取折衷作法，規定偵查機關可以告知被告、被害人等案件關係人第6條規定的事項，讓他們清楚透露案件資訊的嚴重性。

在理論上，被告、被害人等案件關係人本來就不應該受到偵查不公開原則的拘束。他們身為與案件切身相關的當事人，本來就有權利透過大眾媒體管道，來將自己的處境與訴求傳達出去。而且另一方面，用偵查不公開原則來強制規範當事人，其實是捨本逐末的。因為在案件偵查過程中，當事人通常難以獲知全面、細節的偵查資訊，畢竟他們所能獲得的內容，也都是透過偵查機關得知的。所以只要從源頭管控偵查機關的資訊揭露，就不需要特別將偵查不公開的要求押在被告、被害人等案件關係人頭上。

發言人制度與媒體採訪禁制區

新修正第10條規定則是在制度上，要求各檢警機關都必須設置統一的新聞發言人。如果有任何需要適度公開的偵查資訊，也必須以各機關發言人為統一窗口，不能由個別承辦的警員或檢察官擅自透露。設置發言人的目的，主要是管控偵查機關對外透露的資訊。因為在過往的偵查實務上，時有個別警員或檢察官，基於與媒體的交情，私下將偵查資料透露給記者知曉，導致案件的相關內容提前在媒體上曝光。

草案也規定，各個偵查機關都要設置適當的媒體採訪區與採訪禁制區。雖然在一般的言論自由理論下，劃設媒體採訪區與媒體禁制區會招致疑慮。然而，由於偵查不公開同時牽涉到被告、嫌疑人、被害人或其他案件關係人的名譽與隱私，以及法治國原則下最基本的無罪推定原則與公平審判原則，因此言論自由與新聞自由確實有必要適度退讓，使記者的採訪行為只能限制在各偵查機關所劃設的區域內，藉此落實偵查不公開。（本文轉載自法操FOLLAW

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