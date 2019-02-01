中5000元！高雄哥花2000買最貴版刮刮樂　一看實領「真實數字」超悲劇

▲不少網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁中分享今年刮刮樂的戰果。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》）

記者黃君瀚／綜合報導

本站昨日獨家報導了新北市6歲妹妹和母親一同刮中300萬元，〈夢到中獎號碼！新北6歲妹「刮中300萬元」媽媽狂尖叫〉，好運氣吸引大批網友爭睹，順便PO圖曬戰績。不過就有位高雄哥感嘆，花了2000元買獎額最高的「超級紅包」，雖然中了5000元，但扣掉所得稅與印花稅後，看了「真實數字」根本開心不起來！

蔡姓高雄男網友在《ETtoday新聞雲》臉書粉絲專頁討論串中留言，貼出一張玩完的刮刮樂照片，幸運中了5000元。不過他並沒有因此感到開心，只無奈表示「都是做莊的在贏」，因為就算好不容易開到5000元，扣掉税金後只能實拿3980元，其中2000元還是成本，等於實拿1980元。

文章一出，不少網友深有同感，難怪有十賭九輸的名言，「花2000中5000實拿3980，贏不到一倍也沒什麼好高興的，輸的都不只這些了，果然怎麼玩都是輸面」、「大獎看機率，不甘心，輸更多」、「不用高興，換到最後就槓龜了，然後又繼續買」、「我兩張5000中間隔了3年，看看多難。」

▲李姓網友大手筆買下3本「2000萬超級紅包」，實測是否能賺大錢。（圖／翻攝《ETtoday新聞雲》）

根據現行《所得稅法》扣繳率標準，每聯（組、注）獎額不超過新台幣2000元免扣繳，超過2000元就得扣20%所得稅，另外得再扣掉千分之4的印花稅。

此外，一名李姓網友在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁分享超大手筆實驗，他一次購買3本「2000萬超級紅包」，一共得到54張，花了10萬8000元。一陣努力刮開，最終無緣抽中大獎，回收總金額為7萬元，而他的觀察是，「每一本都有至少5張0元、每一本皆有2張5000元！」

「2000萬超級紅包」是台彩今年1月3日推出的新春限定款刮刮樂，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。超高中獎率引起民眾興趣，短短3周時間就幾乎要完售，堪稱今年彩券行中最搶手的刮刮樂商品。

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹「刮中300萬元」媽媽狂尖叫 頭獎尾號曝光

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