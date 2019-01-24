通緝犯違停遭攔竟辱罵毆警　上銬法辦！女友全程冷眼旁觀

▲市警三分局警方依法宣告權利時，吳嫌突然抓狂，出言辱罵及推打員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警三分局和順所巡佐鄭詠文、警員呂俊憲，深夜巡邏據報有人在派出所旁，安南區安和路四段537巷口巷口違規停車，警方上前盤查時發現一名男子睡在車上，經查證身分後34歲吳姓毒品通緝犯，惟警方依法宣告權利時，吳嫌突然抓狂，出言辱罵及推打員警，造成呂員受傷，吳嫌被支援警力壓制上銬法辦。

警方說，市警三分局和順所巡佐鄭詠文、警員呂俊憲，1月22日晚上巡邏時於8時15分許據報有人在派出所附近違規停車，警方即在安南區安和路四段537巷口發現一部自小客車在巷口違停，警上前盤查時發現一名男子睡在車上，經查證身分後為台南地檢署2018年12月28發布通緝的34歲吳姓毒品通緝犯。

惟警方在宣告權利過程中，吳嫌突然抓狂，以三字經穢言辱罵員警，並動手推打衝撞員警，造成員警呂俊憲制服褲子破損、腳部挫傷，立即通知線上警網副所長郭漢章、警員楊雅智及勤查許永勳迅速到場支援，當場將吳嫌壓制上銬逮捕。警員呂俊憲因後右膝挫傷合併擦傷，先行就醫，吳嫌員依毒品防制條例通緝、妨礙公務等罪嫌帶返所偵辦。

據了解，該部違停車輛是吳嫌女友的車子，警方到場時吳嫌女友未在車上，吳嫌女友目睹整個過程，並看著吳嫌被警方上銬帶走，都面無表情，令警方印象深刻。全案偵訊後依妨害公務罪嫌送辦及移送台南地檢署歸案。