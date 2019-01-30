蔡正皓／擴大保障的偵查不公開作業辦法修正（下）

▲偵查不公開作業辦法新修正，只有在媒體或網路的不實資訊，已經達到「危及案件當事人名譽、隱私，或是影響案件偵查」時，偵查機關才可以進行澄清。（圖／視覺中國）

接續上一篇〈擴大保障的偵查不公開作業辦法修正（上）〉，本文接著要討論的是偵查不公開作業辦法第8、9條的修正，這兩個條文一直以來都是偵查不公開領域受到最多討論的規範，也就是「例外可以公開偵查資訊的情形」，以及「可以或不能公開的資料內容」。

例外可以公開的偵查資訊

例外可以公開偵查資訊的情形，也就是新修正第8條的部分。根據現行的條文（條次為第9條）規定，在下列情形下，偵查機關可以適度公開偵查資訊，但必須注意不能過度詳盡描述犯罪情節，也不能加入個人評論：

1.針對受到矚目的重大案件，向社會大眾說明已經拘捕、犯罪事實查證明確。

2.抓到越獄或逃脫的通緝犯，而向社會大眾告知。

3.針對可能影響社會大眾安全的案件，提醒民眾注意防範。

4.將重大案件嫌疑人的影像、聲音等資訊公布，請民眾防範或協助指認。

5.重大案件的被告或嫌疑犯在逃中，因此籲請社會大眾協助提供線索。

6.媒體報導內容與實情不符，而需要澄清。

7.為了保障被告、嫌疑人的辯護權，而請社會大眾協助提供證據或資訊。

至於新修正的草案，作了兩點修改：

1.原條文第1點的部分，針對社會矚目重大案件將可以公開的資訊改成「有適度公開說明之必要」，而改掉原本限於「已經拘捕嫌疑人、犯罪事實查證明確」的規定。偵查不公開的目的是確保無罪推定原則、保障公平審判，那麼在嫌疑人被法院依正當程序定罪以前，偵查機關又是如何判定「犯罪事實已經查證明確」呢？所以抓到被告或嫌疑人之後，就對外開記者會宣布，反而更多的是向社會大眾「邀功」的成分居多。

2.原先的第6點與第7點互相調換次序，其中針對媒體不實報導進行澄清的部分，做了較大的文字變動，加入網路社群的資訊，也就是說，除了媒體報導不實外，如果網路上廣泛流傳不實的偵查資訊，偵查機關也可以適度公開偵查資料以澄清。另一個則是規定，只有在媒體或網路的不實資訊，已經達到「危及案件當事人名譽、隱私，或是影響案件偵查」時，偵查機關才可以進行澄清。因為原本的條文並沒有設定這個門檻，導致文義上容易讓人誤解成：「只要媒體報導有錯誤，就一定要大費周章地開記者會說明」。

可以或不能公開的資料內容

前條所討論的是「時機」的問題，也就是說在什麼情況下、為了什麼目的，偵查機關可以適度地公開偵查資訊。但如果是可以公開偵查資訊的情形，緊接而來的問題就會是「可以公開什麼資料」，畢竟有些資料，因為過於私密，公開後可能會對案件當事人造成傷害，或者公開後就可能影響審判公正性，因此，現行條文第8條就是在規定哪些資料類型不可以公開：

1.被告、嫌疑人的供述內容，以及他是否自白。

2.逮捕、羈押、搜索等尚未實施或正在實施中的偵查方法或計畫。

3.偵查的具體內容和產生的心證。

4.有造成湮滅、偽造證據的危險性時。

5.被害人還被挾持中，而有生命危險時。

6.偵查卷宗內文、筆錄、影音資料等等。

7.攸關被告、嫌疑人及其家屬名譽與隱私的資料（例如被告住址）。

8.涉及被害人隱私的相關個人資料。

9.少年案件中，犯案少年及家長的個人資料。

10.證人或檢舉人的個人資料。

11.蒐證時的錄影、錄音。

12.其他足以影響偵查不公開的事項。

此外，偵查機關在辦案時，也必須特別注意不能帶同媒體辦案，或是讓媒體直接拍攝、採訪被告採訪被告，更不能直接對外公開聲稱被告是有罪的，這些都是屬於會對案件造成嚴重預斷的行為，在偵查中必須避免。

而本次修正草案，除了將這條變更為第9條外，也對內容做了非常多的更動，除去一些技術性或文字上的修正，本文以下列出幾個比較重要的修正之處：

1.在新修正條文第3點特別強調，不可以透露勘驗、現場模擬的地點與時程。修正理由指出，勘驗、現場模擬等偵查行為，如果被外人知道了地點與時程，必然會發生媒體、群眾屆時蹲點等候的情況，可能阻撓偵查進行，甚至在群眾圍觀的情況下，被告、嫌疑人的安全也會受到威脅（例如之前發生的群毆肉圓爸、台南虐女童案中民眾包圍台南地檢署等）。

2.在新修正條文第7點規定，被告、嫌疑人的前科紀錄不可以公開。因為前科紀錄的公開，很可能使人對被告、嫌疑人產生不當的刻板印象。尤其當被告的前科與本案是相關的時候（例如被控殺人的被告，過去就有傷害前科），被告更容易被當成「素行不良」，而被公眾認定為真正的犯人。

3.針對現行條文第7點，所謂「攸關被告、嫌疑人名譽與隱私的資料」，在新條文第8點特定為性向、親屬關係、族群、交友狀況、宗教信仰等隱私事項，如果這些資料與案情無關，就不可以公開。當然，把原本空泛的「攸關隱私」具體化，讓這個規定變得較明確未嘗不是好事。但從新條文的規定，是否可以反面推論「與案情有關的隱私事項，還是可以公開」呢？例如在涉嫌性侵案件中，偵查機關是否可以公開「與案情相關」的被告性向呢？或許是另一個值得商榷的問題。

4.刪除現行條文第12點，主要是因為該點規定太過空泛，根本無從得知所謂「足以影響偵查不公開」的事項是什麼，與其造成困擾，不如直接刪除。

5.雖然偵查卷宗中的內容，原則上不可以公開，但在草案規定下，如果有重大案件而有向社會大眾說明的必要，或是為了澄清媒體與網路的錯誤資訊時，就可以在經過機關首長同意後，適度公開卷宗內容，以安撫民心或說明事實。公開時，也必須注意「去識別化」，避免人們透過偵查機關透露的資訊，而輕易找到被告或被害人。但是，如果是為了「維護重大公益」，就可以不「去識別化」，至於這裡所謂的維護重大公益是指什麼？恐怕就會是新修正規定將會引發的另一個爭議了。

偵查不公開作業辦法的修正，可謂大翻新，許多地方都做了修正。整體而言，本次修正確實注意到了我國偵查不公開上的一些漏洞，並且嘗試予以修補。但事實上，偵查作為一種司法行為，時時刻刻受到公眾檢視，也不能自外於人民的監督，如何在人民監督需求下，維持自身的獨立性，仍舊考驗著每一位偵查人員。

此外，受限於偵查不公開原則只適用在偵查階段，受到社會大眾更密切關注的審判階段，又要如何確保在輿論下的公平與公正，更是不能不思考的大哉問。（本文轉載自法操FOLLAW）

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●蔡正皓，大壯法律事務所律師，台大法研所。以上言論不代表本公司立場。