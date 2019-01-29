「下車！過來這邊」通緝犯催油門卡車陣　警1抓3超霸氣

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一輛賓士違規逆向行駛，巡邏警員指揮停車盤檢，突然加速往忠孝橋逃逸，警員獨自騎車衝上橋，將卡在車陣中的小客車攔下，並舉槍喝令車上3人下車，隨後在車內查獲一把改造手槍，4顆子彈以及1支摻有海洛因的香菸，其中一人還遭台北及新北市地檢署發布4條案件通緝。

▲林姓通緝犯持槍毒載2友人返家，不熟路況逆向遭警盤查，逃逸又卡車陣就逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日下午4時許，林姓男子（39歲）開車載著黃姓（28歲）、李姓（24歲）友人，要返回蘆洲，因不熟道路，在新北市三重區中華路、三民街口違規逆向行駛；陳姓警員剛好在執行巡邏勤務，見狀立即上前要他靠邊接受盤查。

▲林姓通緝犯持槍毒載2友人返家，不熟路況逆向遭警盤查，逃逸又卡車陣就逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男假意配合，突然踩油門加速往忠孝橋上逃逸，陳員騎著機車獨自衝過車陣上橋，將卡在車陣中的林男攔下，並拔槍大聲喝令車上3人下車，其中戴白色棒球帽的駕駛先下車，陳員再對車上2男喊「過來這邊」，單槍匹馬制伏3男，隨後支援警力趕到，在車內起獲一把改造手槍、4顆子彈以及1支摻有2毒品海洛因的香菸。

經查林男因涉及毒品、槍砲等4案，遭台北、新北市地檢署通緝，黃、李2人也有毒品、槍砲前科；林男當時自稱槍枝2018年底向不知名男子購買，更無法交代海洛因來源，訊後將3人依槍砲彈藥管制條例及毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼林姓通緝犯持槍毒載2友人返家，不熟路況逆向遭警盤查，逃逸又卡車陣就逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）