一袋衣服→整堆逃難家當！她曝「回娘家神奇魔力」...女兒賊們暴動點頭

▲回一趟娘家，像要離家出走一樣... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

以前人重男輕女觀念較重，認為女兒養大了嫁出去不但要花一大筆嫁妝，若三不五時回娘家，父母擔心女兒過得不好，還會準備一堆東西給她帶回去，因此有了「女兒賊」一說。不過現代人普遍都認為，回家有媽媽「塞東西」是件很幸福的事；有網友表示，每次離開娘家時，都像「離家出走」一樣大包小包，不少「女兒賊們」看了都秒點頭認同。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中表示要抱怨自己，「回個娘家幾天...準備回家像是要離家出走。」只見照片中剛回娘家時她僅有一包衣服，準備離開的時候卻多了好幾袋用品，甚至還有一個紙箱，看起來像是要離家出走、把家當都帶走一樣。

▲其他網友的「戰績」。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，引起大批幸福「女兒賊們」的共鳴，「我也是...拿不動還有用寄的！」、「還是自己家最好了」、「真的！媽媽會給好多東西」、「行李箱本來只有半邊滿，回到家兩邊全滿」、「我也是標準的女兒賊」、「我們的根本...已經是要逃難了」、「東西多到還會對媽媽生氣」，原po則回應說，「明明什麼都不缺，但是就是要拿一下」。

還有其他女網友表示一定要開大車、自備傢伙裝東西，「我都嘛專程從東部開休旅回到西部娘家，為的就是好載啊～空車去可以滿車回」、「+1回娘家時後車廂空的，回家是塞滿的」、「每次回娘家，我多需自備好幾個大型購物袋，然後整個汽車行李是滿的」、「老爸說好在我沒開車回娘家，不然整個家都被我搬走」。

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