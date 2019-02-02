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量販、超市春節採買優惠統整！過年營業時間懶人包一次收藏

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記者曾婉婷／綜合報導

農曆新年可謂家家戶戶一年一度最盛大的日子，不論是拜訪親友或是與三五好友團聚。而各家量販跟超市也紛紛推出春節優惠好康，甚至還有部分業者在過年延長營業時間，就是要讓消費者一次買好買滿，開開心心過新年。本篇即統整各家優惠以及過年營業時間，供消費者參考。

▲▼過年,年節採買,辦年貨,春節,農曆新年,採購,採買,收銀,消費者,量販店,超市。（圖／記者李毓康攝）

★家樂福

優惠活動：家樂福自2/2～2/3推出全日會員獨享滿額九折優惠回饋。凡是會員於線上購物與量販店單筆消費滿2000元享9折優惠，便利購單筆消費滿1000元享9折優惠，量販與便利購將以現金折價券發放，線上購物於結帳金額中直接抵扣。

營業時間：家樂福自2/1～2/3均營業至隔日凌晨1點才打烊；另2/4除夕當天只營業至下午5點；2/5初一則自早上10點開始營業，並依各店正常結束營業時間；2/6初二後正常營業。

★愛買

優惠活動：愛買於2/2推出快樂購會員單筆消費滿2000享9折優惠，以現金抵用券贈送、最高送300元，並刷指定信用卡加送100元現金券。另外，還獨家推出刷中信LINE Pay卡享LINE Points 2%回饋。

營業時間：愛買自2/1～2/3延長營業至當日24時，但台中中港店、新竹巨城店除外。而2/4除夕當天，各店提早至晚間6點打烊，春節期間2/5初一至2/10初六，全台分店營業時間均有調整，請依各店公告為主，或參考愛買官網公告；2/11全台分店恢復正常營業時間。

▲▼量販年節採購 。（圖／業者提供）

★大潤發

優惠活動：大潤發自1/31～2/3會員單筆消費滿2000元享9折現金券回饋，活動期間每人每卡最高回饋5000元。折扣金額皆以現金抵用卷回饋。

營業時間：大潤發自1/31至2/3這幾天，都會延長營業時間至24：00。而除夕當天營業至下午5點，並自初一後就恢復正常營業時間。

★好市多

營業時間：今年全台13家分店於除夕當天調整營業時間為早上10點到下午6點，而隔天初一則暫停營業一天，讓員工能回家跟家人團聚過年。2/6初二後就恢復正常營業時間。

▲▼ 全聯福袋 。（圖／業者提供）

★全聯

優惠活動：全聯2019春節活動「豬事福利來」自即日起至2/14開跑，除了推出近6,000項商品促銷回饋，還結合Bodum全店印花活動，祭出七大好禮，除了拚好運的限量福袋，還有好禮1：1/18～2/4限時18天，全店單筆每滿600元，共贈印花6枚；好禮2：近200款禮盒挑戰市場超低價，且購買指定禮盒任一件，最高可加贈印花6枚；好禮3：持福利卡全店單筆滿600元，可抽InFocus 50吋4K電視（共50名），周周抽10台，越早買機會越多。

而好禮4為：年終大掃除生活誌指定品項全聯價59折起，任2件加贈印花1枚；好禮5：年貨大街生活誌指定品項全聯價8折起；好禮6：持福利卡全店單筆滿600元，送白蘭氏、克寧、光泉、林鳳營等6大品牌折價券。

營業時間：全聯今年除夕營業至下午5點，而初一至初三自早上9點開門，並都只營業到下午6點；初四則只營業到下午5點，初五後才會恢復正常營業時間。

★頂好

優惠活動：頂好在新年期間推出3大優惠。自即日起至2月9日，凡消費滿300元即可有刮刮樂一張，最大獎為頂好10萬元禮券，共三名；2月4日至2月9日天天拿好獎，凡以LINE好友身份完成互動即有機會中大獎，除每日抽800元禮券3名，還有各種好禮。自即日起至2月13日，凡使用悠遊卡支付單筆滿300元即現折10元；2月5日至2月19日，使用街口支付，筆筆消費隨機返現，最高返現100%。

營業時間：頂好全台門市於過年期間照常營業，部份門市將進行微調並延長營業時間，實際情況請依各門市公告為主。

▲▼超市買年貨 。（圖／業者提供）

★JASONS

優惠活動：JASONS於過年檔期推出三重好禮。好禮第一重：即日起至2月13日，單筆消費滿1000元送100元現金券1張，下筆消費滿500元可折抵100元，可抵用至2月20日；好禮第二重：即日起至2月5日止，來店消費單筆滿688元，即可獲得紅包袋一份；好禮第三重：2月5日限量開賣豬年福袋，開運價588元，每袋價值超過2500元，並附上金豬報喜刮刮卡，有機會刮中JASONS萬元禮券大獎、Moneta鍋具、IKEA丸子兌換券等好禮。

營業時間：全台門市於新春期間照常營業。 2月4日除夕當天，部分門市依照各百貨營業時間進行調整，實際情況請依各門市公告為主。

★美廉社

營業時間：美廉社2/4除夕當天營業時間為7：00至19：00；2/5初一延後一小時開店，營業時間調整為8：00至24：00。2/6初二後恢復正常營業，大部分店家營業時間為7：00至24：00。

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