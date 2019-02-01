年前最慘LINE對話！經理傳訊「獎金有收到嗎」　她樂歪下秒超悲劇

▲經理傳訊「獎金有收到嗎」，起初她樂壞了。（圖／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

農曆春節將至，年終獎金幾家歡樂幾家愁。但有網友在臉書PO出超悲慘對話截圖，表示她一早接到公司通知會發獎金，原本滿心期待，不料伴隨而來的壞消息是薪水年後才發，而且今年沒年終、獎金只有2500，讓她忍不住直呼這個年真的難過了。

女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」發文表示，「一早就發這種通知，講得好像給我很多錢一樣！2500元不是25000元！你真的沒看錯！是2500元！！跟我一樣沒年終獎金，薪水2/11才會領到的來+1。安慰一下，讓我知道不是只有我今年過年很難過。」

對話中可以看到，經理一早8點傳訊「公司應有發額外一筆小紅包，您有收到嗎？」她一看感動到不行，立刻回訊「還沒出門呢！真的有獎金啊？！先謝謝您幫我們爭取喔！」順帶問了一句「薪水確定要2/11才發嗎？」

▲經理一句「我薪水也一樣」道出背後無數辛酸。（圖／爆怨公社）

經理無奈地說，公司資金沒到位，有些票年後才會收到，「我們公司都是年後再發，真抱歉」，「另外獎金5000，若你去刷，只有2500，年後才會有另一半。」

女網友心情如坐雲霄飛車，瞬間從天堂掉到谷地，只幽幽回了一句「唉，真的是要躲家裡不能出門了」。沒想到經理也同是可憐人，拋出一句安慰：「好啦，我薪水也一樣，加油囉！」

許多網友看完後，紛紛傻眼表示：「薪水欠過年很不行，額外獎金也更不行」、「這種公司包包起來算了」、「做身體健康的嗎」、「回他沒錢不要學人家開公司，後面再補一句欠錢欠過年倒楣一整年」、「真的是難過年了」、「這公司是多窮，發薪水還要等資金到位？會不會太誇張」、「好可怕的對話」。

不過，貼文也釣出不少苦主回應：「加油囉..我15日才發薪水也沒年終」、「今年這個年好像很多人都不好過」、「沒年終+1」、「年終600路過」、「2/11+1，還跟我說匯款會消耗一兩天」、「現在台灣市場很競爭，沒有被裁員偷笑一半了」、「我們公司獎金只有1000」掀起熱議。