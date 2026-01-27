　
民生消費

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

2026 年新春開局，北捷站體與車廂的廣告全面換新，一出站就抓住通勤族的目光，人潮最密集的市政府站更是瞬間被新年氛圍填滿，整個捷運成了品牌與明星的「人氣舞台」。

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 影后楊謹華現身北捷站體，青鳥旅行把體面送禮融入通勤；寶拉珍選粉嫩新春視覺延伸列車，掃碼即可領取體驗組 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

影后楊謹華現身市政府站、台北車站與中山站，帶著青鳥旅行把「體面送禮」融入通勤日常，讓忙碌的上班族也能輕鬆搞定年節送禮；寶拉珍選則在市政府站打造粉嫩新春視覺，延伸至板南線列車，只要掃碼就能免費領取體驗組，讓走春前的肌膚先亮起來。

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 李鎮錫現身市政府站，攜手 LG 家電提醒通勤族新年升級生活；忠孝復興站轉乘通道，納豆與鳳小岳陪通勤族把說英文列入新年目標 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

單身即地獄的李鎮錫也在市政府站現身，與 LG 家電一起提醒通勤族，新年別忘了替生活升級，讓居家質感加分。台新信用卡則在捷運各大要道強力曝光，主打行動支付，讓搭捷運的通勤族只要帶手機就能輕鬆過閘。忠孝復興站的轉乘通道熱鬧非凡，Speak AI找來納豆打頭陣吸引目光，再搭配魅力爆棚的鳳小岳輪番登場，陪通勤族把「開口說英文」列入新年目標。

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 遊戲迷注意！《明日方舟：終末地》進駐北捷列車，列車門一開就被遊戲世界包圍；《三國：謀定天下》在忠孝新生站亮相，讓玩家輕鬆享受稱霸三國快感 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

遊戲迷的目光也被吸引，3D 即時策略 RPG《明日方舟：終末地》搶先進駐市政府、忠孝新生與台北車站，列車門一開，通勤族就像被遊戲世界包圍；而《三國：謀定天下》在忠孝新生站亮相，讓玩家不用苦肝升級，只管享受馳騁沙場、稱霸三國的快感。

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 春節出國旺季，華航在台北車站手扶梯與大版面曝光；蝦皮在中山站與板南線車廂，用趣味視覺帶來新春免運驚喜 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

春節出國旺季到來，華航在台北車站轉乘手扶梯與破格壁貼、電視牆大版面曝光，卡位旅客啟程前的重要時刻；蝦皮在中山站與板南線車廂，用趣味視覺把新春免運訊息變成通勤驚喜；農純鄉則從北捷一路延伸到高鐵站體，隨時補充通勤與返鄉族群的續航力。

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 台新信用卡進駐市政府站、台北車站，主打行動支付；凱基投信列車曝光 TOP 50 ETF，鎖定長線投資族群 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

返鄉遊子也別忘了團聚，王品在高鐵站體提醒把時間留給家人，而投資族群的目光則被凱基投信吸引，在列車車廂曝光台灣 TOP 50 ETF，「不配息、收益再投入」，適合放大複利、布局長線。

從站體到車廂，捷運串聯人流，ETtoday 家外媒體將各大廣告版位全面換新，也成為品牌新春開局的重要舞台，讓通勤生活多了新年趣味與焦點。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台

關鍵字：

北捷捷運廣告新春開局明星現身楊謹華李鎮錫納豆鳳小岳通勤生活站體車廂品牌行銷家外媒體

