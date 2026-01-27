▲楊謹華、納豆、鳳小岳、李鎮錫現身北捷！新春開局捷運站體＋車廂成人氣舞台。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

2026 年新春開局，北捷站體與車廂的廣告全面換新，一出站就抓住通勤族的目光，人潮最密集的市政府站更是瞬間被新年氛圍填滿，整個捷運成了品牌與明星的「人氣舞台」。

▲▼ 影后楊謹華現身北捷站體，青鳥旅行把體面送禮融入通勤；寶拉珍選粉嫩新春視覺延伸列車，掃碼即可領取體驗組 。（圖／記者鄭遠龍攝）

影后楊謹華現身市政府站、台北車站與中山站，帶著青鳥旅行把「體面送禮」融入通勤日常，讓忙碌的上班族也能輕鬆搞定年節送禮；寶拉珍選則在市政府站打造粉嫩新春視覺，延伸至板南線列車，只要掃碼就能免費領取體驗組，讓走春前的肌膚先亮起來。

▲▼ 李鎮錫現身市政府站，攜手 LG 家電提醒通勤族新年升級生活；忠孝復興站轉乘通道，納豆與鳳小岳陪通勤族把說英文列入新年目標 。（圖／記者鄭遠龍攝）

單身即地獄的李鎮錫也在市政府站現身，與 LG 家電一起提醒通勤族，新年別忘了替生活升級，讓居家質感加分。台新信用卡則在捷運各大要道強力曝光，主打行動支付，讓搭捷運的通勤族只要帶手機就能輕鬆過閘。忠孝復興站的轉乘通道熱鬧非凡，Speak AI找來納豆打頭陣吸引目光，再搭配魅力爆棚的鳳小岳輪番登場，陪通勤族把「開口說英文」列入新年目標。

▲▼ 遊戲迷注意！《明日方舟：終末地》進駐北捷列車，列車門一開就被遊戲世界包圍；《三國：謀定天下》在忠孝新生站亮相，讓玩家輕鬆享受稱霸三國快感 。（圖／記者鄭遠龍攝）

遊戲迷的目光也被吸引，3D 即時策略 RPG《明日方舟：終末地》搶先進駐市政府、忠孝新生與台北車站，列車門一開，通勤族就像被遊戲世界包圍；而《三國：謀定天下》在忠孝新生站亮相，讓玩家不用苦肝升級，只管享受馳騁沙場、稱霸三國的快感。

▲▼ 春節出國旺季，華航在台北車站手扶梯與大版面曝光；蝦皮在中山站與板南線車廂，用趣味視覺帶來新春免運驚喜 。（圖／記者鄭遠龍攝）

春節出國旺季到來，華航在台北車站轉乘手扶梯與破格壁貼、電視牆大版面曝光，卡位旅客啟程前的重要時刻；蝦皮在中山站與板南線車廂，用趣味視覺把新春免運訊息變成通勤驚喜；農純鄉則從北捷一路延伸到高鐵站體，隨時補充通勤與返鄉族群的續航力。

▲▼ 台新信用卡進駐市政府站、台北車站，主打行動支付；凱基投信列車曝光 TOP 50 ETF，鎖定長線投資族群 。（圖／記者鄭遠龍攝）

返鄉遊子也別忘了團聚，王品在高鐵站體提醒把時間留給家人，而投資族群的目光則被凱基投信吸引，在列車車廂曝光台灣 TOP 50 ETF，「不配息、收益再投入」，適合放大複利、布局長線。

從站體到車廂，捷運串聯人流，ETtoday 家外媒體將各大廣告版位全面換新，也成為品牌新春開局的重要舞台，讓通勤生活多了新年趣味與焦點。