首賣！好市多「少女心噴發草莓奶酒」搶翻　網友回報：內湖店賣完了

▲好市多首賣草莓奶酒被網友搶翻 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，原因除了常出現獨家販售的超優惠商品外，還有那無條件寬鬆的退貨策略。而最近有網友又分享了好物，為英國限定的貝禮詩草莓奶酒，引發網友搶購潮，甚至有些店都已經被搶空。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享說，逛賣場時看到英國限定的貝禮詩草莓奶酒，問說好喝嗎？沒想到引發網友暴動紛紛回覆，許多人都在問說哪家店有賣，「南崁店有嗎？」、「新莊店有嗎？」

其中，還有網友回報說內湖店已經被搶空了。另外，還有網友說，「昨天晚上去台中店的時候看到的，現場工作人員說賣完不補」、「不知道好不好喝，但被粉紅包裝吸引。一回神推車裡已經放了兩瓶！本來是要去買桃姬的」、「加冰牛奶好喝」、「不管好不好喝光這瓶身就是喜氣！買！」

其實，貝禮詩原味奶酒在好市多的銷量就已經很好，而這次再首賣英國超市限定的貝禮詩草莓口味奶酒，且在全台各家分店都是限量販售，因此每天都相當熱銷，但賣完不會再補貨，預計2周內會完銷。每瓶700ml售價649元。

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