春節保險公司不打烊　一張表掌握產壽險緊急聯絡方式

▲各壽險公司免費服務電話一覽表。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

產壽險公司在農曆春節期間照常提供保戶服務，可以撥打各家客服專線、洽詢官網，或使用網路投保平台，體驗無時差的24小時便捷服務。

各家產壽險公司的互動式語音服務系統、企業網站、ATM保單借款功能、iBon繳交保險費、iBon紅利點數兌換等，多數仍正常提供服務。譬如說，三商美邦人壽保戶還可以下載行動夥伴APP，登入保戶／會員專區，就能輕鬆掌握保單狀態。中國人壽另也建議春節期間相關作業問題，還可洽詢保險公司的業務員、各服務中心及服務據點等。

▲各家產險公司0800聯絡電話。（圖／ETtoday新聞雲）

明台產險則表示於連假期間持續提供基本道路救援服務外，並開放2支免付費服務專線，一是屬於個人保險類保戶專線0800-078-888（汽車險、傷害險、旅平險、道路救援、事故現場服務）及商業保險免付費理賠通報專線0800-088-800（企業客戶、住宅火險客戶），提供不同需求的客戶在遭遇緊急重大事件時必要的協助。

多家產險官網的網路投保專區也針對購買旅平險等保戶，舉辦抽獎活動，譬如說新安東京海上產險的「新年網投好禮數」頭獎為SOGO禮券1萬元、Panasonic蒸氣烘烤微波爐二選一。

吉時保平台提供「短期租／借車險」投保試算，是針對租車及借用親友汽車的民眾可以上網買的一種短期車險，即使只有1天也能保，但須在用車前1小時使用手機上網買保險，整個過程大約5分鐘便完成投保，簡單方便，還可多一層保障。

延伸閱讀

►機師罷工 旅遊不便險照賠 除非買錯時間點or太早宣布

►祭出「帝王條款」索退全部保費 法官多一面倒判壽險公司慘敗

►中信金董事月薪420萬居金融保險業之冠 中壽近300萬其次

►「低保費高保障」靈活運用發揮功效 可視預算加強風險防護網

►年終獎金怎麼花 3步驟省吃儉用還可跟上利變險熱潮

►李紀珠同框德總理梅克爾 網友：美女副董選總統