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春節倒數！萬年不敗「年節禮盒」是它　連續4年蟬聯超市人氣NO.1

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▲▼超市買年貨 。（圖／業者提供）

▲頂好超市在新年期間推出3大新春優惠，讓消費者買越多省越多。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

農曆春節9天連假來了！有許多民眾早已開始準備採買年貨，其中伴手禮更是絕對要購買的品項之一。對此，根據超市業者統計指出，充滿濃醇蛋香的蛋捲、捲心酥是萬年不敗的經典年節禮盒，更連續4年蟬聯頂好人氣NO.1。

針對過年檔期，頂好超市推出超過百款熱銷年節禮盒、乾貨和各式零食。其中，每盒只要159元的喜年來原味和芝麻大發禮盒，CP值高，4年來蟬聯人氣NO.1。而麗滋HELLO KITTY捲心酥則是喜氣滿滿，以應景的卡通圖樣打造可愛又吸睛的禮盒，同樣吸引不少消費者購買。

另外，頂好在新年期間還推出3大優惠。自即日起至2月9日，凡消費滿300元即可有刮刮樂一張，最大獎為頂好10萬元禮券，共三名；2月4日至2月9日天天拿好獎，凡以LINE好友身份完成互動即有機會中大獎，除每日抽800元禮券3名，還有各種好禮。自即日起至2月13日，凡使用悠遊卡支付單筆滿300元即現折10元；2月5日至2月19日，使用街口支付，筆筆消費隨機返現，最高返現100%。

▲▼超市買年貨 。（圖／業者提供）

至於全聯今年則推出近6,000項商品促銷回饋，並結合Bodum全店印花活動，祭出七大好禮，除了拚好運的福袋，還有好禮1：1/18～2/4限時18天，全店單筆每滿600元，共贈印花6枚；好禮2：近200款禮盒挑戰市場超低價，且購買指定禮盒任一件，最高可加贈印花6枚；好禮3：持福利卡全店單筆滿600元，可抽InFocus 50吋4K電視（共50名），周周抽10台，越早買機會越多。

而好禮4為：年終大掃除生活誌指定品項全聯價59折起，任2件加贈印花1枚；好禮5：年貨大街生活誌指定品項全聯價8折起；好禮6：持福利卡全店單筆滿600元，送白蘭氏、克寧、光泉、林鳳營等6大品牌折價券。全聯表示，預估在今年春節優惠盡出的情況下，將可有效推升春節業績整體增長2成。

▲▼超市買年貨 。（圖／業者提供）

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關鍵字：超市,全聯,賣場,頂好,過年,春節,伴手禮,禮盒

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