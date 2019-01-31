「2019光之饗宴」交通懶人包！15天免費看台北最美夜景

▲「2019台北光之饗宴」將於2月5日至2月19日於市民廣場及仁愛路4段舉行。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣也有國際級的點燈活動了！今年大年初一至元宵節 (2/5～2/19)共計15天期間，全聯將與台北市政府合作，首度正式引進在歐洲、美國、日本等地做為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，於台北市政府前市民廣場及仁愛路四段（逸仙路至光復南路口）區域展出，而且活動免費參與，預計將吸引百萬人次前往參觀。

「Luminarie」燈光裝置藝術起源自十五世紀義大利文藝復興期，逐漸發展成為採用木製結構和各種不同顏色的燈泡設計成為具三次元夢幻空間的藝術傑作，日本阪神地震後成為神戶年度代表性活動，已連續舉辦24年，每年吸引3百多萬人次前往觀賞。而此次於台北展出的「2019台北光之饗宴」是由神戶燈節同一位義大利設計師負責設計。

全聯指出，本次展出由Galleria、Façade、Spalliera三個區域構成，其中「Galleria」位於仁愛路四段，是由4～20多公尺不同間隔的21個拱門，構成全長311米長的光雕隧道；「Façade」是設置在仁愛路四段逸仙路口的大型建築物，呈現華麗、壯觀、雄偉氣氛，高度達22公尺；「Spalliera」位於市民廣場呈ㄇ字型，周長136尺長，高度同樣達22公尺。

「2019台北光之饗宴」將自大年初一開始，於假日下午6點至晚上10點（平日下午7點至晚上10點）進行點燈，現場除了233,990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。

全聯表示，為維護交通順暢和民眾安全，自即日起至2月28日止於進撤場作業及活動期間，規劃相關交通管制措施如下：

一、市民廣場：即日起至2月28日止全天車道調整；另除維持假日管制外，活動期間遇非假日晚間19時至22時30分亦進行管制。

二、仁愛路4段（逸仙路-光復南路）：即日起至2月28日止封閉1線內側快車道，且為因應燈柱設施搭設及拆除作業，2月4日前及2月20至28日之晚間21時至隔日7時封閉內線快車道；另活動期間除2月5日提前至18時，其餘假日18時30分、平日19時起至22時30分封閉內線快車道及公車專用道，南側慢車道改東向西行。行經該路段公車將配合改道，並請駕駛朋友提前改道，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。

「2019台北光之饗宴」活動展區位於市政府站、台北101/世貿站及國父紀念館站之間，為了方便更多民眾前來，全聯與台北市政府共同呼籲參觀民眾使用大眾運輸系統，多利用周邊國父紀念館站、市政府站、101世貿站三個捷運站，以免造成周邊道路塞車或因停車位不足而影響興致，活動期間對於造成行車用路習慣調整及不便，敬請民眾諒解。