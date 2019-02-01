春節再加碼！量販「黃金周末」滿2千享9折　延長營業時間買到爽

▲愛買春節再加碼千萬回饋，2/2全天滿2千享9折優惠。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

農曆春節9天連假來了！有不少消費者早已開始準備年貨採買，而各家量販業者更針對2/2、2/3黃金周末，不僅推出加碼優惠，還延長營業時間，讓消費者好好採購，一次買好買滿。

愛買於2/2推出快樂購會員單筆消費滿2000享9折優惠，以現金抵用券贈送、最高送300元，並刷指定信用卡加送100元現金券。另外，還獨家推出刷中信LINE Pay卡享LINE Points 2%回饋。

愛買表示，2/2是春節假期第一天，預估春節採購人潮達到最高峰，因此再加碼全日推出九折活動，預估買氣可再成長3成；目前年菜、伴手禮銷量皆有成長5倍以上。

除了自即日起再加碼推出8大春節連假實用品類折扣，愛買也配合各縣市政府優惠措施，自即日起至2/12止，消費者購買一、二級節能標章認證的冷氣及冰箱，加碼響應滿3000元現折300元，折扣無上限，買越多省越多。

至於家樂福則自2/2～2/3推出全日會員獨享滿額九折優惠回饋。凡是會員於線上購物與量販店單筆消費滿2000元享9折優惠，便利購單筆消費滿1000元享9折優惠，量販與便利購將以現金折價券發放，線上購物於結帳金額中直接抵扣。

另外，為方便消費者辦年貨， 家樂福自2/1～2/3均營業至隔日凌晨1點才打烊。而愛買則自2/1～2/3延長營業至當日24時，但台中中港店、新竹巨城店除外。至於大潤發自1/31至2/3這幾天同樣也延長營業時間至24：00才關門。