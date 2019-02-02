過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

▲原PO用厚奶茶神改造，做出「超喜氣鞭炮」 。（圖／pixabay、翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

迎接農曆春節，許多人家中都會貼春聯，或擺些喜氣的裝飾。一名網友貼出家中掛著的「財神炮」，下方成串的「紅色小爆竹」看起來似乎怪怪的，不僅紅白相間，體積還比一般的爆竹大上幾倍。細看後才發現，居然是「義美厚奶茶」空罐綁成的裝飾，創意讓網友直呼「無違合感」、「太有才了」、「應景又環保」。

「可愛嗎？」網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只在金黃色的財神炮下接了一條棉繩，繩子上綁著8個義美厚奶茶的紙罐，製作的人還特地把罐子分成左右兩邊，看起來就像真的一串鞭炮。

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▲網友紛紛大讚原PO超有創意。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛留言誇讚，「實在太有創意了，沒來按讚對不起良心」、「環保又應景」、「恭喜你有一顆吃貨的心」、「好大的炮竹，感覺就會旺旺旺」、「這顏色有喜氣」、「以後路邊賣鮮奶茶的，搞不好都會跟著掛一串」、「我家小孩的寒假立體美勞作品有著落了」、「過年後就可以拿去回收了」、「這串比真的鞭炮還貴吧」。

貼文吸引1.3萬多網友按讚，讓原PO驚喜回應「（在這裡統一謝謝大家按讚，好開心喔！） 謝謝大家不嫌棄，喜歡我這個小作品，網友們說的話都好暖心喔～」

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