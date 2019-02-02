　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO用厚奶茶神改造，做出「超喜氣鞭炮」 。（圖／pixabay、翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

迎接農曆春節，許多人家中都會貼春聯，或擺些喜氣的裝飾。一名網友貼出家中掛著的「財神炮」，下方成串的「紅色小爆竹」看起來似乎怪怪的，不僅紅白相間，體積還比一般的爆竹大上幾倍。細看後才發現，居然是「義美厚奶茶」空罐綁成的裝飾，創意讓網友直呼「無違合感」、「太有才了」、「應景又環保」。

「可愛嗎？」網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，只在金黃色的財神炮下接了一條棉繩，繩子上綁著8個義美厚奶茶的紙罐，製作的人還特地把罐子分成左右兩邊，看起來就像真的一串鞭炮。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友紛紛大讚原PO超有創意。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到貼文後，其他人紛紛留言誇讚，「實在太有創意了，沒來按讚對不起良心」、「環保又應景」、「恭喜你有一顆吃貨的心」、「好大的炮竹，感覺就會旺旺旺」、「這顏色有喜氣」、「以後路邊賣鮮奶茶的，搞不好都會跟著掛一串」、「我家小孩的寒假立體美勞作品有著落了」、「過年後就可以拿去回收了」、「這串比真的鞭炮還貴吧」。

貼文吸引1.3萬多網友按讚，讓原PO驚喜回應「（在這裡統一謝謝大家按讚，好開心喔！） 謝謝大家不嫌棄，喜歡我這個小作品，網友們說的話都好暖心喔～」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
2019年「五大生肖犯太歲」
李佳歡《聲林》隱藏版最後一首歌

關鍵字：厚奶茶,好市多,鞭炮,裝飾,過年

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開了10年還要排2hrs！他問「石二鍋紅什麼」　內行人神解：這杯才是主體

匿名妹求救！男友威脅「死亡筆記本寫妳名字」　他一句神回…千人朝聖笑噴

影／發3萬年終！員工嫌「沒誠意」甩頭走人…老闆傻眼　網知真相笑了：傲嬌萌

茹絲葵、教父2選1！他2訴求解答「想打卡選OO」　神推這間：記得直接單點

怕同學取笑！兒抱怨「大餐碗像狗用的」　機智媽一段話霸氣化解...他秒安靜

他健身房戴耳機快走「猛排氣」　轉頭一看超想死：人生跑馬燈都亮了

影／爆汗裝修到一半！老闆偷塞「5萬超厚錢磚」：這你年終　工地師傅笑傻了

30歲單身姐喊「沒男友活更好」　曬房間照網暴動：最強交友文

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死！男友崩潰：她跟我16年了

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【社畜時代】每年等領年終 既期待又怕受傷害...｜EP.129

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

孔曉振第一次和KEY宣傳電影　看到滿滿手燈「好像來到演唱會」

88迷彩勇士背24kg重裝走25km　剽悍吸睛民眾：連揮汗都帥氣！

Alan Walker面對爆紅「就像夢一場」　《Faded》就是指標音樂！

林彥俊最佳男友模範　「寵溺回答」女粉全融化

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」再送2萬元遊戲…霸氣宣言讓網跪了

夜市百元牛排超軟嫩！業界「保水」秘密曝光　網驚：昨天才吃

國道0-5時免收費、西部高乘載改時段　「春節交通懶人包」上路必看

爽吃巧克力餅乾…兒子「1句話」讓她秒崩潰　網全笑翻：真的超像

年前最慘LINE對話！經理傳訊「獎金有收到嗎」　她樂歪下秒超悲劇

過年大吃大喝罪惡感爆炸？健身教練教你10分鐘甩肉術

找親戚租屋根本惡夢！他曝超慘經歷　「親人當吸血鬼，比外人更可怕」

影／買200元香酥雞全付零錢！店家「公審」發文：別糟蹋店員…秒被網灌爆

青山宮冬令救濟紅包、青菜助貧　主委自掏腰包80萬加碼

測驗／正妹IG傳送門Part2　最正魚販、絕美女警全都有

驚世理論 耶穌沒被釘十字架 跑到日本還娶了某！

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇沒讓我失望

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

花博沒付錢被AIPH警告！台中市府速繳權利金　只先匯一筆錢

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

「阿嬤～臘肉好好吃！」阿嬤今年直接煮爆　孫女回家驚呆了

亞足賽／年輕球員成長最大收穫　日主帥：丟冠是我的責任

謝龍介挑戰「翡翠綠」大本營！爆阿扁年代7票出走　麻豆全村民抓漏

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

生活熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

【走春來去拜財神】何麗玲、Tw..

年前最慘LINE對話　經理一句..

南勢站落軌遭撞！四肢分離影響5..

買200元香酥雞全付零錢！店家..

消光黑質感撲克牌！他一看正面噴..

張婷婷病逝生前網誌曝光

高雄哥刮刮樂中5000　實領超..

老闆「千元磚年終」網暴動想應徵

她曝「娘家神奇魔力」！女兒賊們..

老公生日！妻2萬買PS4大全套

小二數學超難！網傻眼：到底哪裡..

女雷殘左半身GG！師父：祂左眼..

更多熱門

相關新聞

中鋼鋁業發起愛心跳蚤市集　董座帶頭春節前夕送暖

下周就要過年了，鋼鐵業者做公益不落人後。中鋼鋁業日前舉辦「關懷弱勢愛心跳蚤市集活動」，並發起樂捐，由董事長藍賢明帶領同仁，一同探訪弱勢團體機構，在年節前夕為弱勢送暖。

年終大掃除來了！日本DUSKIN攜手康是美　搶攻除舊佈新商機

妻不想回婆家過年　夫甩巴掌拖進廁所

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

6組星座＝超速配「靈魂CP」中了嗎

SJ圭賢「人在台灣」　零遮掩搭北捷

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

年前最慘LINE對話　經理一句話讓她哭出來

應采兒爆有孕　陳小春小動作護妻

更多

最夯影音

更多

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【社畜時代】每年等領年終 既期待又怕受傷害...｜EP.129

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面