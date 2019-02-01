不想回婆家過年暴力夫「甩巴掌」　法官判離「一輩子都不用回」

▲高姓男子對不想回婆家過年的妻子動粗，結果離婚收場還要賠償妻子精神損失。（示意圖／達志示意圖）

記者劉昌松／台北報導

台北高姓男子不滿妻子不想回婆家過年，猛打妻子一巴掌，妻子逃回房間，又被高男拖行到廁所，導致妻子嘴角破皮、雙手紅腫，結果高男不但吃上家暴傷害官司被判刑，還因此與妻子離婚失去孩子監護權，士林地院再判年收入20幾萬的高男要賠償前妻6萬元。

高男的前妻指控，2013年和高男結婚後，就常遭高男暴力相向，2017年1月25日晚上，高男因細故就在客廳打了她一巴掌，還把坐在沙發上的她舉起來，她躲回房內，又被高男硬拖到廁所裡，即使報案後，也讓她感到恐懼與不安，因此求償精神損失50萬元。

高男則辯稱，當時是兩人在討論，即將到來的農曆年節，是否要到高家陪父母過年，因妻子抱怨，且開始叫囂哭鬧，他才打巴掌希望讓妻子冷靜，又擔心妻子深夜離家危險，所以無奈下與妻子發生拉扯。

結果，高男已經因為這次家暴事件被判刑3個月，且已與妻子協議離婚，孩子的監護權也歸妻子，法官考量，高男歷年所得最高40多萬元，最近2年平均年收也才20幾萬元，最後判決高應賠償已離婚的妻子精神撫慰金6萬元。全案確定。

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