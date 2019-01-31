辛勤工作黃偉哲市長慰勞清潔隊 感謝基層辛勞

▲台南市長黃偉哲1月31日下午由環保局長林淵淙陪同，與多位在地議員一同前往東區及永康區，慰勞正在街上清運家戶垃圾的清潔隊員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



為體恤基層清潔隊員工作辛勞，台南市長黃偉哲1月31日下午由環保局長林淵淙陪同，與多位在地議員一同前往東區及永康區，慰勞正在街上清運家戶垃圾的清潔隊員，感謝全體清潔隊員為市容整潔終年努力，並提前祝福所有市民新春愉快，平安順心。

黃偉哲市長表示，在民眾準備過年團聚時，許多基層人員仍需辛苦堅守崗位，特別是清潔隊員在除夕當天的收運垃圾作業會持續到傍晚，因此他特別藉這個機會向每位清潔隊員及環保局同仁致上最高敬意及感謝。

黃偉哲發給每位清潔隊員一份賀禮，並叮嚀在寒夜工作要注意安全保暖，繼續為大台南環境整潔奉獻心力。領到紅包的清潔隊員個個臉帶笑容，精神抖擻，繼續賣力清運垃圾，確保環境整潔。

每到大家歡喜準備過年的時刻，也是環保局清潔隊員加倍辛勞為民服務的時候。過去一年清潔隊員除了例行的垃圾清運及環境整理外，同時在防治登革熱孳清噴藥、跨年三部曲活動、沿海淨灘、競選廣告旗幟拆除等，更是全力以赴展現高效率服務，每位同仁都是守護乾淨城市及清淨家園的無名英雄。新的一年全體隊員將會繼續秉持專業精神，展現更優質的服務品質，維護市容環境。



環保局表示，除夕前一天（2月3日小年夜）適逢週日原為停收垃圾，惟為加強服務市民，小年夜當日全市清潔隊將加班收運垃圾，除夕（2月4日）也從上午開始加班收運，下午則依照原路線，提早4個小時開始收運作業，直到晚間6時為止，請民眾把握收運時間。農曆初一至初三停收垃圾，籲請市民維護住家周邊環境整潔，並做好資源回收、垃圾分類及乾溼分離，乾淨健康過新年。