重要節日安全維護起動　南警同步視訊無時差　黃偉哲：態度和緩執法堅定

▲「加強重要節日安全維護工作」同步視訊擴大臨檢勤前教育，在五分局舉行，市長黃偉哲、市警局長黃宗仁出席，與全市15個分局同步視訊。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「加強重要節日安全維護工作」首日往年都是以校閱方式展開，今年台南市警局改採同步視訊辦理全市同步擴大臨檢勤前教育，可謂「科技建警、服務優先」的最佳體現，市長黃偉哲28日晚上9時30分出席在五分局舉行全市同步擴大臨檢勤前教育會議，黃偉哲要求員警態度和緩，執法堅定，注意安全。

台南市警局28日晚上同步視訊辦理全市同步擴大臨檢勤前教育，透過視訊系統的布建，以網路代替馬路，不僅節省多項成本費用，也提升了整體組織的運作效率，強化執行勤、業務的溝通速度和品質。

▲黃偉哲要求員警執勤態度和緩，執法堅定，注意安全。

為貫徹讓市民「安心過好年」之決心，市長黃偉哲晚上出席全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取警察局提報三大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點工作，黃偉哲指出，台南市警察執法認真，他舉自己親身的經歷指出，日前他搭車遇到警察臨檢，警察人員要求司機進行酒測，司機向員警表示這是「市長座車」，員警回稱市長座車也一樣要酒測，從這點就可以知道，南市警察嚴正執法沒有特權，他十分肯定支持。黃偉哲期勉員警執態度和緩，執法堅定，小心謹慎注意安全。

▲台南市局長黃宗仁保證台南市警局4300多名員警，全力做好「加強重要節日安全維護工作」。

會後由警察局局長黃宗仁與巡守大隊大隊長宋俊明陪同等人，前往慰問寒冬執行路檢勤務的第五分局員警及執行守望勤務的振興里守望相助隊巡守員，並貼心贈送暖暖包給各分局執勤同仁，溫暖在場每位同仁的心。

黃偉哲市長期許所有參與維護治安的單位，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」是社區警政理念的實現，「警民勤聯手、罪犯無處躲」。新的一年，期許市府團隊勇於承擔責任，忠於市民所託，務必依法行政，切勿怠於職守，市政是一種承擔，承擔責任不是享受權力，必要體察民意，做好有感施政，與民同在，苦民所苦。



▲黃偉哲市長慰問員警及義警民防巡守人員。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，今年春節有連續9天的假期，月津港燈節、鹽水蜂炮2大活動與安平、奇美博物館等9大景點，以及春節前後年貨大街、商圈的各種應景活動、各大廟宇的賀歲祈福活動等，交通流量預期大增，希望警察局等市府團隊妥適規劃交通疏導及相關配合措施，提升台南優雅新都新形象，讓台南春節活動質感加倍，天天精彩，歡迎全國民眾來大台南走春。