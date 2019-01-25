影／「鷗翼」貨車門沒關好　百桶泰山沙拉油淹路面「滑溜溜」

記者唐詠絮／彰化報導

一家物流貨運公司受委託載運泰山沙拉油的大貨車，25日上午11時許，在田中鎮中正路、員集路口，26歲陳姓駕駛疑因左轉彎道過快，再加上貨櫃右側上掀式車門沒關好，上百桶油桶被甩出車外，整條路面布滿沙拉油，中午油品與物流公司已加派人力清理，呼籲民眾路過小心。

▲▼一輛載滿泰山沙拉油的物流車，疑似「鷗翼」貨車門沒關好，百桶沙拉油灑整段路。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

該貨車為外包的物流中心，上午11時許要北上送貨，不料疑因門未栓好，稍一轉彎，油桶有一半也上從右側上掀式的車門流洩而出，油桶破裂，沙拉油漏滿地，影響範圍為北上車道超過60公尺，附近住戶聽到接連「碰碰」聲，都跑出來看，說：「門閂沒關好，油桶通通衝出來！」還有民眾說，「幸好沒有人騎機車經過，要不然真的會滑倒了」。

警方表示，泰山公司已經派12名人員在現場搶救貨物並清理路面，貨運司機也已通知該公司請專業環保公司前往泡沫除油，警方先封閉北上車道，並由田中清潔隊提供木屑，清道在路面吸油再清掃。

▲泰山公司已經派12名人員在現場搶救貨物並用木屑清理路面油漬。

田中派出所長林俊銘說，所幸當時無其他人車經過，沒有造成傷亡，警方接獲報案，前往維持交通秩序，並將依《道路交通管理處罰條例》第30條開罰，處3千元以上、9千元以下罰鍰。

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