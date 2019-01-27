台南市美術館開館揭幕　蔡英文：一個夢想心願實現的感動

▲台南市美術館舉辦開館揭幕儀式，邀請總統蔡英文、前行政院院長賴清德、文化部部長鄭麗君及市長黃偉哲等人，共同啟動展開正式營運。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術館於27日下午舉辦開館揭幕儀式，邀請總統蔡英文、前行政院院長、同時為美術館啟動者賴清德、文化部部長鄭麗君及市長黃偉哲等人，共同啟動展開正式營運。

蔡英文總統指出，台南美術館是台灣文化首都台南，一個夢想、心願實現的感動，台南美術館2館以「鳳凰花」為發想，代表台南熱情歡迎全世界的朋友，台南美術館使命，除有保存國內外重要美術作品，與建立國際的跨展合作，的任務，成身為台灣文化首都最明亮的術橱窗，也是重要國際橋樑，台南美術館有美術科學研究中心，也是台灣唯一具有修復畫作的美術館，未來凝聚更大的能量，來推廣台灣藝術教育、培養台灣藝術人才、開創台灣藝術產業的任務。

▲蔡英文總統指出，台南美術館是台灣文化首都台南，一個夢想、心願實現的感動。

蔡英文說，今天開館是台灣藝文發展非常重要的歷史時刻，她代表國家感謝從倡議到啟用所有參與南美館的人，一棒接一棒的努力，以前到台南一定要吃美食，現在到台南不僅要吃美食，更要來南美館，我們一起來讓更多人認識台南的美好。

▲前行政院長賴清德指出，南美館是台南人60年來的心願，南美館的成立啟用，將是台南文化新地標。

前行政院長賴清德指出，南美館是台南人60年來的心願，花了18億多元，工程未追加、未延期，也沒借錢，南美館的成立啟用，將是台南文化新地標，市民生活的所在，讓市民可以悠閒過生活。

賴清德說，他今天來參與是抱著感恩的心情，他特別感謝南美館陳輝東董事長，他當台南市長時，請路東輝東當召委，陳輝東董事長找成大、台藝大的多位教授、故宮林前院長來幫忙，也擔任基金會董事長，如同陳輝東董事長的話：「所有肯定與批評，都化作力量」，讓南美館更好。賴清德表示，他感謝台南市政府、陳美伶、台南市文化局長葉澤山團隊，讓南美館成為台南市民的榮耀。

▲台南市長黃偉哲說，台南美術館要把它經營到最好，讓所有的市民感到驕傲，讓所有的台灣民眾看到榮耀。

台南市長黃偉哲說，他想今天能夠站在這邊跟各位講述美術館及它的整體過程，真正太多了，而他應該是最後一位，因為他才擔任市長，但是他要代表台南市180萬市民，謝謝賴清德市長，謝謝李孟諺市長，謝謝陳輝東董事長，謝謝潘館長所有的團隊，還有建築師，大家都曾經共處過，那麼美術館完成了，接下來就要好好的營運，絕對不能讓陳輝東董事長漏氣。

黃偉哲說，陳輝東董事長經營的理念，將來花費最少，CP值最高，相比花百億、數十億的一個國家藝術季毫不遜色，台南美術館要把它經營到最好，讓所有的市民感到驕傲，讓所有的台灣民眾看到榮耀，讓國際各國來到美術館，看到台南美術館都覺得非常好的美術館，市府會努力。

▲台南市美術館於1月27日下午舉辦開館揭幕儀式。

南美館是台灣第一座地方行政法人美術館，也是21世紀台灣首座開館的美術館。開館揭幕儀式於1月27日下午3時進行，開場表演由台南在地知名樂團臺邦獨奏家樂團，及國慶大典國歌領唱原住民合唱團希望兒童合唱團帶來精彩表演，襯著南美館2館雄偉典雅的建築與南台灣和煦的冬陽，來賓們充分領略到台南市美術館所擘劃出的藝術氛圍。

啟動儀式特別邀請總統蔡英文、前行政院長賴清德、文化部部長鄭麗君、國發會主委陳美伶、台南市長黃偉哲、台南市美術館董事長陳輝東、文化局局長葉澤山、建築師坂茂、聯鋼董事長陳瑞騰、台南市美術館館長潘（示番）一同進行，儀式簡單而隆重。

揭幕儀式後，蔡英文總統等人入館參觀，由潘館長及董事長陳輝東，為所有來賓導覽介紹美術館2館硬體建設及開館展，與會來賓皆表示，南美館除了有雄偉雅緻的建築更有精彩的展覽，相信未來必定能成為民眾打卡觀光的熱點。

據了解，開館展1館「府城榮光」、2館「台灣禮讚」展覽開展。1館「府城榮光」，由潘安儀、張清淵、李思賢、白適銘等策展人策展。「府城榮光」呈現台灣或台南古往今來、多義並陳的時空敘事。本展覽以城市作為方法，透過「府城藝術史話」、「重新詮釋中」、「起南風」、「都市．新地景．空間權力」4子題的相關視覺、物質文化材料，檢視其城市主體的建構過程與形式內涵。

「台灣禮讚」則為館方特別邀請156位1920年後出生、工作、設籍於台南為中心的藝術家，提供其一幅代表性之創作作品參展，為台南市美術館慶生。期望透過本次邀請展，能讓更多人注意到上個世紀藝術家們曾經對台灣美術發展的付出，共同以美來禮讚台灣，詮釋台灣。

27日南美館1館正常開館，下午3時開放「府城榮光」展間；2館則於晚間6點正式開放民眾入館參觀，歡迎所有喜愛藝術的朋友們共同來參與。