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響應民代揪團做公益　南紡購物中心捐款助弱勢

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▲南紡購物中心、台南紡織公司，響應台南市議員蔡育輝揪團做公益活動，提供北台南家扶中心受助的85位親子，前往選購新衣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心、台南紡織公司，響應台南市議員蔡育輝揪團做公益活動，提供北台南家扶中心受助的85位親子，前往選購新衣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年將屆！1月31日上午，南紡購物中心、台南紡織公司，響應台南市議員蔡育輝揪團做公益活動，提供北台南家扶中心受助的85位親子，每位1000元添購新衣費用，前往流行之星服飾商場歡欣選購新衣，期待拋磚引玉動作能引發更多社會共鳴，讓弱勢家庭亦能享受社會溫情，溫馨過好年。

▲南紡購物中心、台南紡織公司，響應台南市議員蔡育輝揪團做公益活動，提供北台南家扶中心受助的85位親子，前往選購新衣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前，南紡購物中心、台南紡織公司獲知市議員蔡育輝將舉辦揪團做公益活動，協助北家扶中心受助的弱勢家庭溫馨過好年，愛心不落人後，立即捐贈8萬5千元給北家扶中心共襄盛舉，提供85位弱勢家庭親子每位1000元，以利於年曆過年前可穿新衣、戴新帽快樂溫馨過好年。

▲南紡購物中心、台南紡織公司，響應台南市議員蔡育輝揪團做公益活動，提供北台南家扶中心受助的85位親子，前往選購新衣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日上午9時半，由蔡育輝貼心陪同85位弱勢家庭親子，前往新營流行之星服飾商場選購新衣，其中82歲的黃鍾秋金阿嬤感動的說：「大人也有喔？」，她說，以前家裡有餘錢，總是先買孩子所需要的衣物，她已經不記得多長時間，未曾買過新衣了，如今終於可以開開心心掏選屬於自己喜歡的新衣服，非常感謝蔡育輝與南紡公司的熱情幫助。

育德工家校長張榮修得知蔡育輝議員揪團做公益，發動手藝精湛的餐管師生連夜製作美味的手工餅乾，送給親子們品嚐，場面溫馨感人。

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關鍵字：民代,揪團,公益,南紡,購物中心,弱勢

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