歐鄉餐飲響應展望會「紅包傳愛」　邀集160弱勢童吃牛排圍爐

▲花蓮歐鄉餐飲響應展望會「10000個紅包･10000個契機」活動，同時邀請花蓮弱勢孩童享用牛排大餐圍爐。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆年前，台灣世界展望會透過｢10000個紅包･10000個契機｣，希望募集10000個象徵健康、助學、平安與希望的紅包，幫助孩子安穩就學、健康成長、培力家庭發展生計，及提供遭遇急難的特況家庭獲得適時扶助，讓經濟弱勢兒童及家庭可以開心過好年。

歐鄉餐飲連續第二年響應台灣世界展望會「10000個紅包 10000個契機」，30日邀請展望會宜、花、東地區共160名的孩子，於各分店享用餐點。孩子們和家長們十分難得能夠享用到如此豐盛的牛排大餐，一臉喜悅、笑容燦爛，開心享受家庭圍爐的溫暖與濃濃的年節氣氛。

來自柬埔寨的新移民單親媽媽和兩個孩子今天第一次來到牛排館用餐，國ㄧ的哥哥小佑（化名）說到，以前都是去夜市吃牛排，未曾有過到牛排館享用大餐的經驗；還有國小四年級的孩子不知道如何切牛排，需由店內服務人員協助；席間孩子們和家長對豐盛的餐點都感到十分開心。

歐鄉企業的顏婕琳主任感性分享到自己今年初為人母，更能體會教育對孩子的重要，唯有讓孩子接受教育才有機會翻轉生命。歐鄉餐飲並透過餐券回饋紅包傳愛捐款行動，期盼有更多人捐款幫助東部地區貧困家庭的孩子安穩就學，穩定家庭與孩子的生活日常，為貧困家庭帶來希望。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任邀請鄉親朋友於農曆年前一同熱情響應「10000個紅包 10000個契機」，讓貧困家庭的孩子與家長不用擔憂寒假過後即將開學的各項學雜費支出，安穩求學；為學齡前兒童補充足夠的營養，健康成長；或透過生活扶助金幫助遭遇急難或意外的特殊景況家庭緩解家用燃眉之急；以及培力經濟弱勢家庭獲得生計發展，改善家計。

邀請您，透過紅包捐款，分享祝福與福氣，幫助經濟弱勢的家庭更有力量邁向新的年度，有機會走出貧窮，為家庭帶來翻轉的希望。愛心專線：03-8236868。