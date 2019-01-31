善耕365／陪獨居長輩過個好年　送上一整年份的溫暖

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：老五老基金會）



農曆過年是台灣家人團圓的大日子，但許多獨居長輩，在空蕩的家中，隨意泡了碗麵、吃個便當，就算過了一個年。這十幾年來，老五老基金會堅持在小年夜當天，為獨居長輩送上新鮮、現做熱騰騰的年菜，象徵從歲末年節開始，開啟獨居長輩一整年的關懷服務；此外，從年節開啟的系列活動：「幸福年菜」、「陪同購物」、「居家修繕」、「一日家人」…等，需要大眾的支持與響應，累積更多的愛，助老一整年。

一日家人



這次邀請到石岡國中同學和老師，一同到新社奶奶家協助除草，這次活動讓同學可以與奶奶互動，了解長輩一人獨居於偏遠山中生活有許多不便之處，更加知老、愛老、敬老。奶奶家門前的草地經過整理後，煥然一新的環境，奶奶回家也不用擔心走路會被樹枝絆倒，除了環境變好之外也更加安全了呢！奶奶滿心歡喜的看著整理好的家園非常開心，不斷地和同學道謝，石岡國中學生有滿滿的成就感，奶奶也邀請同學明年過來看櫻花的盛開！

陪同購物



北屯服務中心的長輩們，都起了個大早，穿好外套、戴上帽子，等著志工及司機們到家裡接送，準備到全聯福利中心進行大採買！看似很日常的購物行程，卻不是每一位長輩都能獨自完成。因車禍而行動不便的柯奶奶，在知道有購物活動後，便早早就列好清單、準備在志工協助下，來去補齊日常用品；另一位愛漂亮的蔡奶奶，也因關節退化限制其行動距離，平時只能在鄰近的公園曬曬太陽，好久沒有上街購物；對於這次的購物之旅充滿了期待，心心念念著這次購物活動，終於可以好好親自挑選喜歡的用品。

居家修繕



長輩最擔心家中發生摔跌…等意外，古稀之年的奶奶，在進出浴室時都很怕跌倒，多年前摔斷腿的情況，現在想起仍心有餘悸，在社工員訪視後，認為須在浴室貼上止滑條，以及加裝扶手，即可減少意外的發生。便邀請廠商為奶奶的浴室施工，奶奶雖一直不斷說讓別人幫忙太不好意思，臉上開心的表情倒是說明了一切。感謝有這些朋友願意付出，讓奶奶能在生活起居上更加方便與安全。

2003年開始，擴展系列的關懷行動



老五老基金會希望建構一個360度的全方位陪伴關懷，這些年來我們不斷在全台七縣市12個據點耕耘，也感謝有各界的善心持續的湧入，讓我們在服務長輩的路上並不孤單。為求能在將來服務更多長輩，也準備好迎接超高齡社會的來臨，故藉由活動拋磚引玉，讓社會更加看見長輩們的需求，也讓我們老五老有更多的力量來服務長輩，以符合基金會所倡議的「每個人都有選擇自己想要生活的機會」。

【第十三屆擁抱獨老．愛不打烊】開跑



「第十三屆擁抱獨老．愛不打烊」全年度將提供，全台1,500位獨居長輩幸福年菜、400位長輩外出採買年貨自主購物、偏鄉長輩部落集慶節慶圍爐、圓夢計居家修繕、餐食服務、關懷問安…等服務，給獨老滿滿的擁抱、讓愛溫暖蔓延。期盼各界愛心共同響應，捐款1,200元、3,600元、6,000元，凡捐款1,200元即贈送豬撲滿。

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