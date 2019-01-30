保時捷妹再發500個便當　計畫月捐3000元「認獨老當乾爸媽」

▲陳女長相甜美，一度受到質疑是要藉此打響知名度。（圖／記者陳豐德翻攝）

生活中心／綜合報導

26歲陳姓女子駕駛保時捷在北宜公路翻覆，卻奇蹟只受到輕傷，她發願要發1萬個便當救助弱勢，29日下午3點再度帶著500個便當前往東協廣場及中區的地下道發送，救助挨餓的街友，當被問到這些便當一共花了多少錢，她低調回應，自己沒有去想這個問題，未來還想每月捐3000元到5000元給獨居老人們，甚至願意認他們當乾爸、乾媽。

陳女在車禍中奇蹟僅受到輕傷，事後前往台中南天宮發願要自掏腰包發1萬個便當給弱勢者，本月26日先是前往雲林斗六受天宮附近的公園分送300個便當和300杯飲料，同日傍晚則趕回台中火車站繼續發送便當；她提到，自己每個月都會挑一天搭火車環島，雲林是第5站，有一次送便當給一位佛教徒街友，對方說要把好運轉給她，當下真的相當感動，感覺就像遇到活菩薩一樣，「行善真的很重要。」

為了履行承諾，陳女29日再次帶著500個便當前往台中中區各地下道以及東協廣場發放，當《蘋果日報》記者詢問這些餐點一共花費多少錢，她低調表示，自己沒有去計算金錢，未來還想每個月捐出3000元到5000元幫助獨居老人，甚至願意認他們當乾爸、乾媽，至於會不會考慮從政或進入演藝圈，這部分就交給能歌善舞的人，她沒有這些念頭，只想默默行善。

▲陳女不理網路上的酸言酸語，發願要送弱勢1萬個便當就立即展開實際行動。

由於陳女外型甜美、經濟優渥，車禍發生後一度在網路上引起正反意見熱議，她表示，自己開過5間美甲店，當保險業務還身兼翻譯，這些錢都是努力工作存下來的，新車價要308萬元的保時捷Boxster也只以100萬元入手，平常則會自掏腰包做愛心，或許就是因為靠積陰德，才能在那樣嚴重的車禍中只受到輕傷。

「說真的，我就是一個小人物，開什麼車、什麼背景不重要，我也是被家人罵了一頓。」陳女強調，她不怕酸民的嘲諷，畢竟自己沒有做什麼虧心事，自從車禍發生後，車友們還曾接她去拜地藏王菩薩，希望可以靠社會大眾的力量幫助弱勢，讓台灣之後不再有遊民，未來也可以變得更好。

▼陳女冒雨發送愛心便當。（圖／突發中心翻攝）

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