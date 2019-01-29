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影／卓榮泰暗指藍營不合　朱立倫：選舉用奧步不如把自己變強

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記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫朱立倫29日上午與鄭世維同台打保齡球，受訪時對於外界認為2020他是國民黨最強人選，但民進黨主席卓榮泰暗指國民黨會在黨內初選時「卡掉朱立倫」。對此，他回應，不知道民進黨有什麼方法，也許民進黨有他期待的方式，不過選舉用奧步、撇步，不如把自己變強比較重要。

站台三重區立委補選候選人鄭世維，針對卓榮泰說「國民黨不會派出最強但會派出最有企圖心的人」，似乎意指藍營「卡朱」，他回應，民進黨現在最重要是執政黨，執政黨要讓民眾過好日子，比口水來得重要。

朱立倫表示，民進黨現在最重要是執政黨，執政黨要把台灣經濟能變好、把兩岸關係改善，讓民眾過好日子，比口水來得重要，因為你是執政黨，因為你開芭樂票那民眾會很難接受。

另外，美麗島2020民調朱立倫支持度達到33%，台北市長柯文哲則下降到16%，朱立倫對此表示，那只是一部分，那是台北市部分，目前整個民調，因為常常有在做民調，他都做為參考。

他表示，有的部分自己遠不如柯文哲，有的部分則是超越柯市長，他舉例，柯在年輕人、網路的聲量還遠遠超過他，他也常說「這個的確我們自己要反省一下，阿伯比我大兩歲，結果阿伯這麼有吸引力」，真的要好好反省、檢討。

▲▼朱立倫與鄭世維打保齡球。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫與鄭世維打保齡球。（圖／記者羅婉庭攝）

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關鍵字：卓榮泰,朱立倫,吳敦義

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