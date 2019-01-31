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花蓮年貨大街熱鬧開賣　消費摸彩好禮天天送

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▲花蓮年貨大街熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮年貨大街熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮年貨大街30日在花蓮市福町路熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨、採買伴手禮及農特產品，縣長徐榛蔚親自發送限量「好運連連紅包」，現場湧入滿滿人潮熱鬧非凡。

「吃甜甜、過好年！」花蓮縣府每年都為鄉親及遊客貼心準備一站式服務，今年設置一百個攤位，嚴選各式應景年貨、伴手禮及農特產品，並串連東大門夜市、福町路到金三角商圈，要讓來自各地的鄉親在花蓮輕鬆備足年貨，買得開心、吃得安心，歡喜迎接農曆新年！

▲花蓮年貨大街熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚與美侖大飯店主廚一同使用在地優質苦茶油烹調「素來褔氣」麵線。

開幕儀式徐榛蔚與美侖大飯店主廚一同使用花蓮在地優質苦茶油烹調出象徵長長久久、褔壽綿延的「素來褔氣」麵線，分送在場鄉親品嚐，並和與會貴賓共同將花蓮在地特色農特產品放入復古菜籃中，齊心預祝年貨大街買氣長紅、花蓮縣農業產值再創高峰。

為祝福鄉親好運連年、諸事圓滿，徐榛蔚現場發放限量開運紅包，吸引大批人潮，領取到祝褔紅包的民眾直呼「好幸運」，並紛紛搶著與徐榛蔚合影留念。花蓮觀光文化大使吳萼洋先生則在開幕現場調製「蜂蜜檸檬」及原音重現紅透全台的「愛江山更愛美人」歌曲，炒熱現場氣氛。

▲花蓮年貨大街熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚親自發送限量「好運連連紅包」。

花蓮年貨大街展售活動自30日起至2月3日止，每日營業時間自18時至22時止，現場規劃成三大特色展售區，分別為備禮登門賀新年（伴手禮區）、歡喜添貨旺新年（年貨區）、五穀飄香慶新年（農特產區）。

年貨大街準備多項摸彩好禮，凡於活動會場參加摸彩的攤位消費每滿新台幣250元，即可憑消費證明至活動兌換處兌換摸彩券（消費累積滿250元可兌換1張，滿500元可兌換2張，以此類推）及「扭蛋A好康」扭蛋硬幣乙枚（每日限量換完為止）。

▲花蓮年貨大街熱鬧開幕，縣長徐榛蔚與花蓮觀光文化大使吳萼洋共同出席力邀各地民眾前來花蓮辦年貨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮年貨大街開賣首日人潮鼎沸。

「扭蛋A好康」獎項有會場1,500元及100元現金折價券、年節小提燈、花蓮縣政府宣導月曆、時令蔬菜，活動期間每日再從當天摸彩箱中抽出42型液晶電視1名、開運褔袋6名。

最後一日更將加碼抽出活動最大獎，411L五門變頻冰箱1名、55型液晶電視2名、10人份電子鍋3名及多項加碼大獎，讓鄉親不僅能以划算的價格採買年貨，更能抽得家電大獎除舊佈新。

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關鍵字：年貨大街,徐榛蔚,紅包,吳萼洋,蜂蜜檸檬,麵線,摸彩,扭蛋,冰箱,電視

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