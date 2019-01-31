華為跨足電視業！結合5G技術　鎖定高端市場

▲華為今年下半年將推出自家品牌的電視。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

傳華為有意跨足電視界！據多名業內人士消息指出，華為旗下的品牌榮耀預計將於今年4、5月推出電視產品，而華為今年下半年也會推出自家品牌的電視。

第一財經報導，華為今年將會正式跨足電視界，該公司近期頻繁接觸彩電界人士，為即將正式推的電視尋求通路建設、產品行銷方面的建議。雖然華為做電視的立意與小米同是衝著智慧家居而來，但預計華為不會走小米那樣的低價路線，將鎖定中高階消費者，並結合5G技術。針對此消息，華為官方保持謹慎態度，表示「不予評論」。

一名接受過華為相關諮詢的業內人士指出，華為今年將會做電視，產品已有準備，榮耀先從線上市場切入。現在從產品隊伍、產品立項，到找外部合作夥伴代工，都已有動作。目前該團隊已有200至300人，該團隊主要在IoT的大部門之下，業務則歸類為智能家居，預計華為將找京東方控股的高創公司代工。

一名分析師指出，華為做電視主要是依循該公司的「管道戰略」，所有智慧終端都是雲端戰略的「管道」，因此要盡量鋪設。隨著5G通訊時代的到來，智慧家居將普及，華為目前的產品列包括手機、平板電腦、筆記型電腦，而華為的智慧燈具、智慧音箱也已經上市，只差電視還沒做。預計華為電視今年不會以殺價上量作為行銷手段，而是逐步推進，「華為做電視一是不會犧牲產品質量，二是不會犧牲品牌定位，三是希望瞄準中高階市場。」

新浪科技報導指出，一旦華為做了電視，最慌的就會是小米。小米早就開始布局智慧家居，並將大家電作為2019年的策略重心，華為顯然會成為一個強而有力的挑戰者。過去除了傳統的電視生產商，小米的互聯網電視銷量幾乎沒有競爭對手。華為投入電視領域後，情況將會發生改變。

面對強大的新進者，彩電廠的心態也很複雜，一方面嚴陣以待，加快自我變革，以免「被顛覆」；另一方面也希望華為能夠提振彩電業，改變行業微利生存的困難。目前看來，華為做電視，有品牌、通路、研發資源，但不會像小米一樣打低價策略，所以大概不會馬上對電視業造成衝擊，但長期來看影響較大。

有消息稱，華為旗下的品牌榮耀將在今年4、5月率先推出電視，而華為電視則將在今年下半年推出。兩者通路會區分，榮耀更重視線上通路，而華為則會鎖定更高端的消費者，電視尺存從65吋起跳。