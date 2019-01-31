拜年發「發財金」超人氣　柯文哲笑：排隊的是為了抽獎不是我

▲柯文哲出席「2019臺灣年味在臺北」榮濱商店街走街。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲行程滿檔，農曆新年將至，柯文哲北市商圈走透透，四處向市民拜年、發發財金。他31日一早到榮濱商圈參加「2019臺灣年味在臺北」活動，再度吸引民眾擠爆現場，柯文哲致詞時笑稱大家才不是為了他來，而是為了抽獎排隊，「這個卡實在」。

榮濱商店街1月29日起至2月4日熱鬧展開年貨大街活動，除了推出年節生鮮商品，也邀請在地日本料理餐廳主廚以在地新鮮食材入菜，簡單好做的年菜料理方式讓年輕人也可以輕鬆做年菜，希望吸引年輕人到此採買生鮮食材。31日柯文哲親自現身，向攤商與民眾拜年，並發送豬年發財金，參與當地活動，宣傳榮濱蔬果魚貨新鮮且物美價廉的特色。

柯文哲表示，今年以年輕人的視角來看過年，推出主題「年來了」與代表過年各種難的三隻年獸豬，而濱江市場有著臺北廚房的美稱，販售商品種類多元，不論是生鮮漁貨、蔬果或熟食乾貨一應俱全，尤其店家都超熱情分享適合消費者的食材，非常推薦年菜新手或是小家庭到這裡挑選年貨，為自己做出新鮮又特別的團圓飯，這就是面對愛吃又挑嘴的「吃吃獸」最佳解方。

北市榮濱商店街觀光協會陳威遠理事長指出，榮濱商店街最著名的就是新鮮豐盛的各式生鮮，這次特別邀請在地一郎日本料理餐廳主廚林鼎烽，以鮮美的在地食材、易上手的料理步驟，教大家做「好料理年菜」，讓年輕人第一次煮年菜就上手。

柯文哲今年除與攤販熱情拜年並送出豬年發財金外，在地書法大師潘慶忠老師也親自揮毫賀年春聯，祝福柯市長及市民豬年大吉。同時現場也舉辦有獎徵答活動，送給幸運民眾頂級生鮮的超值大獎，為過年的團圓飯加菜。另為回饋民眾，現場準備價值破萬元的年節好禮，讓民眾在辦年貨的同時感受豬年好運到。