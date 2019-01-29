中醫師聯手營養師　發表6款圍爐沾醬健康過好年

▲台南市立安南醫院年節前，由中醫師聯合營養師，發表6款健康沾醬，全數運用新鮮食材製作，並由中醫師曾印正指導中藥入膳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣人喜愛火鍋，年節將屆，團圓圍爐必備的火鍋，有更健康的佐料可以DIY；台南市立安南醫院年節前，由中醫師聯合營養師，發表6款健康沾醬，全數運用新鮮食材製作，並由中醫師曾印正指導中藥入膳。

曾印正醫師說，民眾可依自身體質寒性或燥性選擇是適合的養生食材，例如近年很夯的堅果醬，可以加入少許薄荷葉，減少油膩感和上火；檸檬桔醬則可加入紫蘇葉減少寒性。

營養師戴紋君並提供免費食譜供民眾回家DIY，6款健康圍爐沾醬各適合與不同的食物搭配；如「和風蘋果醬」和「百香果油醋醬」可搭配生菜沙拉或水果類、而「蒜香蔬菜凱薩醬」可增添烤肉風味、「綜合堅果醬」可作為川燙肉片的調味、「檸檬桔醬」適合搭配白斬雞和醉雞料理、「奶香南瓜醬」則適用點心沾醬或油炸類食物沾醬。

另外，圍爐火鍋物中常見之玉米、芋頭、馬鈴薯、南瓜、山藥等亦容易造成糖份過高，戴紋君提醒，應少攝取。再者年菜通常以魚肉、海鮮為主，包含豆腐、雞蛋皆屬於蛋白質食物，如果不注意很容易造成蛋白質攝取過多，慢性腎病病友須嚴格控制。此外，血鉀過高之患者，須盡量避免攝取生食與生菜，避免高鉀水果如香蕉、棗子，食用水果時，可將水果切成塊狀裝成一平碗，一日兩碗的原則，並以新鮮水果代替果汁，避免過量。

安南醫院由中醫師和營養師共同研發的6款沾醬食譜提供民眾參考使用，可至安南醫院官方LINE@下載 ( https://line.me/R/ti/p/%40giv7514r )。