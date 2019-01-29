慈善心、關廟情　年菜溫暖弱勢獨老喜迎新

▲台南市民政局長顏振標參與「慈善心、關廟情」年菜溫暖弱勢、獨老活動，訪視關懷弱勢長者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

年關將近，少數獨居長者、弱勢家庭和高風險家庭，若缺乏關懷，很容易發生不幸事件，關廟區公所為讓轄內弱勢家庭獲得關照，1月29日上午舉辦「慈善心、關廟情」年菜溫暖弱勢、獨老活動，台南市民政局長顏振標也利用出席活動機會，逐一訪視一些高風險家庭。

台南市祥頂企業董事長薛文祥，長年關心關廟地區獨居長者與弱勢及高風險家庭的過年飲食問題，因此29日結合關廟區公所行善團、歸仁分局警友辦事處、家樂福仁德店共同捐贈80份價值千元的愛心年菜以及美味水果禮盒，讓這些獨居長者與弱勢及高風險家庭在過年期間享用暖心年菜過好年，活動於29日上午10點在關廟區公所舉辦。

關廟區長王素珠表示，董事長薛文祥是關廟區行善團團員，平時就樂善好施，今年是薛文祥第五年舉辦這項有意義的送暖活動，自開辦以來，已有400餘戶次獨居長者以及弱勢家庭受惠，這次愛心年菜捐贈活動，讓居民備感溫馨。

出席活動的民政局長顏振標表示，最近虐童及高風險家庭事件頻傳，引發社會不安，年關將近，他也利用發送年菜的機會，關懷、訪視一些高風險家庭生活狀況，希望透過關懷及通報網絡機制，提供及時的支援，降低弱勢孩童受虐事件，也呼籲大家平時多多發揮「雞婆精神」，因為我們一個通報的動作，可以避免虐童及家暴事件發生，讓遺憾的事情不再發生。