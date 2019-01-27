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花蓮寒士吃飽30愛心尾牙　席開62桌620寒士吃飽飽拿紅包

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▲花蓮縣長徐榛蔚親赴寒士尾牙宴現場，叮嚀寒士們冷氣團來襲，務必注意自己身體健康，記得多多保暖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親赴寒士尾牙宴現場，叮嚀寒士們冷氣團來襲，務必注意自己身體健康，記得多多保暖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由創世、人安及華山基金會策略聯盟辦理的寒士吃飽30愛心尾牙宴邁入第29年，是每年歲末年終寒士引頸企盼的溫暖盛宴，花蓮場27日於東大門陽光電城舉行，席開62桌，邀請620名寒士、獨居長輩與清寒單親媽媽共同圍爐，縣長徐榛蔚前往關懷並致贈紅包，祝賀大家新年快樂。

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴寒士尾牙宴現場，叮嚀寒士們冷氣團來襲，務必注意自己身體健康，記得多多保暖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈紅包祝大家新年快樂。

徐榛蔚表示，感謝基金會及所有贊助的慈善者，為寒冷的冬天注入窩心的暖流。看到創世、人安及華山基金會每年辛苦募集資源，關懷鄉親、圍爐送暖，令人感佩。她也叮嚀大家，冷氣團來襲，務必注意自己身體健康，記得多多保暖，每個社區均有福氣站、關懷據點、文化健康站等，邀請鄉親多走出戶外，培養更豐富的精神生活。

會場除有熱呼呼的團圓飯，寒士們還可領到紅包以備急用，讓大家感受到社會溫馨。

▲花蓮縣長徐榛蔚親赴寒士尾牙宴現場，叮嚀寒士們冷氣團來襲，務必注意自己身體健康，記得多多保暖。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚呼籲鄉親多走出戶外，培養更豐富的精神生活。

寒士吃飽30愛心尾牙宴除花蓮場外，在設有平安站服務據點的台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、鳳山、高雄、屏東、台東、羅東等處同步辦理約4,000桌，邀請寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩等近4萬人參與，並有近5千名義工投入服務。

主辦單位精心提供每桌10道大菜各式佳餚，不僅溫暖寒士的心，也溫暖他們的胃。

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