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高市課長涉性騷私網貼「雪白翹蜜桃」　辯駁：「這是打招呼」

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▲涉嫌性騷的課長私人網頁貼出情色連結 。（圖／地方中心翻攝）

▲涉嫌性騷的課長私人網頁貼出情色連結 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜自爆高雄市政府當中有一名課長涉嫌性騷，目前正在調查，查證屬實決不寬貸，記者追查這名課長的私人網頁後發現，在四年前竟然有分享身穿內衣女子的照片以外，還有情色秘密社團的連結，點進去發現都是不僅有自拍、甚至還有不少色情影片連結分享，對照擔任增進兩性平權的「婦女社會參與促進小組」的當然委員的他，無疑是最大諷刺。

記者追查這名這名涉嫌性騷的課長，發現他的私人網頁當中，首頁在2015年11月期間貼出了一名趴在沙發上頭，一名僅有穿著性感內衣的女子照片，另外在2015年6月10日當天，他還貼出一個《正妹資訊時事分享》連結，點進去看以後發現雖然是個不公開的社團，不過裡頭全是色情照片以外，還有自拍、色情影片的連結分享，不過他的私人網頁在2015年11月11日後就再也沒有貼文，不排除之後就沒有再使用了。

這名涉嫌性騷的課長，其實他的哥哥也是一名市政府公務員，知情人士私下透露，曾經因為避免兄弟同在一個單位服務，就在哥哥調往該單位前半年，這名課長就先被調職。因為他的哥哥是一級主管，怕調任後擔任弟弟的直屬上司，徒增不必要的困擾，而且兄弟感情之間並不和睦，所以弟弟就先被調職。

▲▼韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜表示市府發生性騷擾案件，調查確定後決不寬貸。（圖／記者賴君欣攝）

根據知情人士爆料，這名涉嫌性騷的課長平常「很會虧」女孩子，涉嫌性騷的案件已經很久了，在市府之間早就有流傳，不過就在韓國瑜市長這次點名「震怒、決不寬貸」之後，很多知情人士都「自動封口」，但根據記者掌握到的消息，這名涉嫌性騷的課長都是利用擦身而過的機會，「順手」摸了女孩的肩、臀等部位後，辯稱自己是在「打招呼」，而且不止一起了。

涉嫌性騷的課長還曾擔任區公所內的「婦女社會參與促進小組」當中的「當然委員」，雖然擔任「當然委員」是因為設置要點當中有規定課長為必要之「當然委員」，可是「婦女社會參與促進小組」成立的目的其中有一項就是增進兩性平等，不過原先應該協助女性追求兩性平權的委員，現在卻涉嫌性騷女同事，讓人相當意外吃驚。

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關鍵字：韓國瑜,區公所,性騷,打招呼,課長

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