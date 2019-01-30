新北、台南立委補選若被藍攻破…　李俊毅：韓國瑜2020選定了





▲韓國瑜視察崗山之眼。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

北市、台中立委補選日前正式落幕，接下來將迎來3月立委補選，這場被視為2020總統大選前哨戰的補選，儼然成了外界最關注的焦點。民進黨前立委李俊毅認為，如果新北市或台南市其中一席被國民黨攻破，成功在2018年颳起「韓流」的高雄市長韓國瑜，就會投入2020總統大選。

第9屆立法委員新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區，以及金門縣選舉區缺額補選候選人登記，已於1月18日截止。中選會表示，完成登記參選新北市的候選人有3人，分別是鄭世維（國民黨推薦）、余天（民進黨推薦）、蘇卿彥；登記參選台南市第2選舉區的候選人有6人，分別是陳筱諭、郭國文（民進黨推薦）、楊筱如、謝龍介（國民黨推薦）、吳炳輝、徐國棟。

中選會說，登記參選彰化縣第1選舉區的候選人有4人，分別是黃振彥（民進黨推薦）、柯呈枋（國民黨推薦）、楊澤民（時代力量推薦）、紀慶堂；登記參選金門縣選舉區的候選人有6人，分別是陳滄江、蔡西湖、洪志恒（金門高粱黨推薦）、洪麗萍（國民黨推薦）、陳玉珍、盧冠宇，將於108年2月25日前辦理候選人號次抽籤，3月16日舉行投票。

李俊毅在28日播出的《關鍵時刻》中提到，韓國瑜旋風上來以後，整個盤都很難計算，是始料未及的事情。在這個韓風下，民進黨2018年那區萎縮到剩40％，從70％萎縮到40％，「腰斬！你要再恢復，有沒有這個恢復的力氣？」

關於陳其邁說不要怕寒（韓）流，天氣已經暖和了，李俊毅說，陳其邁自己就被韓流幹掉了，叫大家不要怕？因為被幹掉之後去當副院長的沒有幾個啊！所以不可以用這個來鼓勵大家，這個要審慎以對。如果韓國瑜新北、台南都被他拿下了，或是有一席被他攻破，2020年總統韓國瑜選定了！

李俊毅表示，民進黨如果守不住台南，這個是大事，台南有什麼條件說「我不會變成另外一個小高雄？」大家要傾全力，不能變成派系的戰爭，如果變成派系戰爭，民進黨的戰力將被腰斬。