韓國瑜哈佛演說2020洗牌？翻轉高雄引美國智庫關注

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將赴美國哈佛大學演講，外界觀察2020洗牌，韓被美方視為大選競逐梯隊。對此，中國研究中心主任宋怡明29日證實，確實有邀請韓赴哈佛大學演講，但不願透露時間與細節，僅表示仍在商議。



繼台北市長柯文哲3月美國行，韓國瑜證實4、5月將訪美，將以《2018地方選舉對民主政治的影響》為題在哈佛大學發表演講。然而，此時間點恰逢民進黨4月總統提名，外界好奇韓是否為2020提早讓美方「面試」，問鼎總統大位。

韓國瑜近日接受《美國之音》專訪時透露，哈佛大學費正清中國研究中心邀請他赴美，他預計今（2019）年4月或5月前往波士頓，並發表演說。隨即高雄市新聞局也證實這項消息，但訪美行程要到農曆年後才會確定。

宋怡明昨向中央社證實，費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）確實有向韓國瑜發出邀請函，也期待韓國瑜能接受這項演說邀請。

對於韓國瑜將訪美一事，香港媒體中評網分析，哈佛大學費正清研究中心是美國極具影響力的智庫之一。去（2018）年韓國瑜勝選，讓高雄一直以來的綠地變藍天，已讓美國注意到韓國瑜了。另外，韓國瑜在台灣已是超人氣政治明星，未來前途看漲，甚至「不排除進入大位競逐梯隊」。

韓國瑜談到促成此次訪美，是5位教授赴高雄當面邀請，因對他很好奇而特地來做調查，想知道韓國瑜突然竄起的原因，並了解其路線及想法，最後雙方相談甚歡，而韓也答應赴美演講。初步規劃將會訪美5至7天，並以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，到時也會和僑界見面，並走訪美國東、西岸。