　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜哈佛演說2020洗牌？翻轉高雄引美國智庫關注

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將赴美國哈佛大學演講，外界觀察2020洗牌，韓被美方視為大選競逐梯隊。對此，中國研究中心主任宋怡明29日證實，確實有邀請韓赴哈佛大學演講，但不願透露時間與細節，僅表示仍在商議。

繼台北市長柯文哲3月美國行，韓國瑜證實4、5月將訪美，將以《2018地方選舉對民主政治的影響》為題在哈佛大學發表演講。然而，此時間點恰逢民進黨4月總統提名，外界好奇韓是否為2020提早讓美方「面試」，問鼎總統大位。

韓國瑜近日接受《美國之音》專訪時透露，哈佛大學費正清中國研究中心邀請他赴美，他預計今（2019）年4月或5月前往波士頓，並發表演說。隨即高雄市新聞局也證實這項消息，但訪美行程要到農曆年後才會確定。

宋怡明昨向中央社證實，費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）確實有向韓國瑜發出邀請函，也期待韓國瑜能接受這項演說邀請。

對於韓國瑜將訪美一事，香港媒體中評網分析，哈佛大學費正清研究中心是美國極具影響力的智庫之一。去（2018）年韓國瑜勝選，讓高雄一直以來的綠地變藍天，已讓美國注意到韓國瑜了。另外，韓國瑜在台灣已是超人氣政治明星，未來前途看漲，甚至「不排除進入大位競逐梯隊」。

韓國瑜談到促成此次訪美，是5位教授赴高雄當面邀請，因對他很好奇而特地來做調查，想知道韓國瑜突然竄起的原因，並了解其路線及想法，最後雙方相談甚歡，而韓也答應赴美演講。初步規劃將會訪美5至7天，並以「2018地方選舉對民主政治的影響」為題演講，到時也會和僑界見面，並走訪美國東、西岸。

ET快訊
抓到了！行政院前開槍留彈殼　原來是4屁孩車上玩槍擊發
22K男想吃春水堂「看菜單2人要花500元」沉默　女友問完一
快訊／花旗銀行驚爆大當機！　客戶存款全部歸零

關鍵字：韓國瑜,2020,美國,訪美

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／陪徐欣瑩直播吃早餐　柯文哲談台灣薪資：平均5萬開玩笑？

與丁守中互動少？連勝文大笑3聲　游淑慧跳出來解圍

找副市長篩選參選人市政不中立？　柯文哲：不是利用上班時間

影／諷賴清德年輕人薪資哪有平均5萬？柯文哲：又不是票選幹話王

影／柯媽媽跑行程更認真　柯文哲：叫得出里長名比我還多

影／國慶新北提早掛國旗台北慢半拍？柯文哲：這麼早掛幹什麼

「丁」緊市政愛東區生活館開幕！　丁守中烤雞蛋糕請民眾享口福

赴日本演講談中共勢力　姚文智指：統派媒體照餐三攻擊我

影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

受邀哈佛費正清中心演講　韓國瑜：他們想了解九合一大選

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

受邀哈佛費正清中心演講　韓國瑜：他們想了解九合一大選

新北、台南立委補選若被藍攻破…　李俊毅：韓國瑜2020選定了

林明溱開第一槍！國民黨2020用全民調　「不要搞美式初選」

韓國瑜哈佛演說2020洗牌？翻轉高雄引美國智庫關注

王世堅首揭心酸故事　11年前跳海「父親已在醫院彌留」

網購族注意！內政部公布3大詐騙手法　「假網拍」奪冠

家暴導火線！唐鳳爆餵毛小孩髒水霉食　「實驗觀察」女友氣炸

民進黨改革搶當網紅！段宜康「不習慣」　評2020選情很困難

辱警奴才哥狂言2020選立委　引發公務員激憤

中職／中華隊13間共患難　彭政閔、陳金鋒連線無法取代

跟監案　新光公主臉書：台灣比新加坡　法治又可混水摸魚

影／近3年首次經濟不景氣藍燈衝擊！新北強打小鎮深度旅遊

日媒爆：華為要求供應商「產線移往大陸」　點名台積電日月光

網友傳旅平險拒賠四川西藏海拔3千　產險：錯，高山症照賠。

才清到一半！監工喵爬梯檢查風扇　問號臉看媽：沒掃乾淨？

猖狂！4屁孩東區酒店整夜狂歡　續攤竟是行政院前開槍...

單身狗必備「隨插即用」露營車　5分鐘就能直接「開房間」

北市最親民房價20區　地政局：最低每坪38萬起

華航聯名The North Face推出時尚盥洗包　網怨：沒襪子怎麼行

政治熱門新聞

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回..

韓國瑜不住官邸！名嘴爆陳菊電費..

陳菊遭爆「官邸2月電費12萬」..

家暴導火線！唐鳳餵毛孩髒水霉食

宅男羨慕哭...正妹爽臉熊抱柯..

批高市府垃圾　館長道歉！「我比..

韓國瑜助攻台南　年後合體謝龍介

市府傳性騷擾　李佳芬：性騷擾是..

王世堅嗆「終極目標組成詐騙集團..

柯文哲不夯？夜市走街擠到爆　千..

藍委罵「總統府發言人幫陳菊發言..

告柯粉再告韓粉　王瑞德：追殺到..

即／韓國瑜到哈佛大學演講！預計..

侯友宜直播見證　館長向韓國瑜道..

更多熱門

相關新聞

作業太難童打911求救　接線生暖回

美國印第安那州一名男童因為作業多又不會寫，靈機一動撥打911求救，當時負責接電話的接線生邦蒂不但沒有生氣，還耐心教導應該要怎麼解題，最後總算順利幫孩子算書數學題目的答案。拉佛耶特警局長法蘭利表示，雖然不鼓勵民眾濫用911，但邦蒂的表現十分暖心，於是決定公開表揚。

直播／不整頓陳菊官僚　韓國瑜被警告「小心變馬英九第二」

中國從對委制裁中獲利？　耿爽未正面回應

陳思宇慘敗　郝龍斌：柯P輸韓流

美要求引渡孟晚舟　陸駐加使館：加方別為美火中取栗

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

兒怨「大餐碗像狗用的」　機智媽霸氣化解

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

孫安佐狂接4業配「1週賺40萬」！業界人士曝內幕

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面