批陳思宇慘敗「柯P旋風輸韓流」　郝龍斌：有沒有騙選票民眾很清楚

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）



政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果27日出爐，國民黨候選人陳炳甫拿到31532票，與民進黨勝選人何志偉的38,591票差距不大，而「柯家軍」陳思宇則以9689票落敗，票數遠輸藍綠營候選人。對此，國民黨副主席郝龍斌表示，此役國民黨在艱苦的環境下，打得還可以，對於陳思宇慘敗，郝則認為「台北市長柯文哲已比不過高雄市長韓國瑜的旋風」。

柯文哲、韓國瑜都是利用社群媒體拉抬聲勢，爭取選民支持。不過柯文哲近日的網路聲量有下降趨勢，更被爆出臉書遭粉絲退讚5000人，而針對陳思宇在立委補選中慘敗一事，柯文哲也被認為輔選不力，外界直指陳思宇無法複製柯文哲模式，郝龍斌也分析，候選人本身很重要，陳思宇本身人格特質沒有吸引選民，找誰來輔選效果都不大。

相較起來，陳炳甫有「韓流」韓國瑜親自站台加持，僅輸7059票，對此，郝龍斌直言「柯文哲已比不上韓國瑜的旋風」，他表示柯韓差異從網路聲量、市政熟悉度都可清楚看見，「有沒有紮紮實實拚經濟，還是騙藍騙綠騙選票？」民眾都看得很清楚。

另外，士林、大同區是民進黨前立委姚文智留下來的選區，是民進黨的大本營，郝龍斌認為，此役「國民黨在艱苦的環境下，打得還可以」。而3月的台南市立委補選還是「全台最綠選區」，郝表示，國民黨派出台南市議員謝龍介參戰，「未來這一戰將成為國民黨2020總統大選指標」。