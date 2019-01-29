承諾興建豐原國民運動中心　盧秀燕：任內一定會蓋！

▲台中市長盧秀燕承諾「豐原國民運動中心任內一定會蓋」。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市第2場行動市政會議29日豐原登場，台中市長盧秀燕帶領市府團隊深入各區「接地氣」。盧秀燕會中承諾，豐原國民運動中心在她任內一定會蓋，另也特向市民說明「恢復老人健保」補助，因前市府不贊成業務，108年度台中市政府預算中並無編列相關預算，「會努力把錢找出來」，希望今年提早恢復實施。

▲豐原行動市政會議結束後，盧秀燕緊接著到豐原廣福宮參拜。



29日由農業局副局長蔡勇勝、豐原區長唐益滄分別報告台中市農特產品國內外行銷策略及豐原區務簡報；市議員陳本添也期望市府能儘速興建豐原國民運動中心，對此，盧秀燕表示，豐原國民運動中心是任內優先要做的建設，強調「一定會蓋、預算一定會編」。

運動局長李昱叡也說明，豐原國民運動中心總面積約5838平方米，目前已編列4億100萬元經費，規劃於豐原區一心路1128號上，即豐富專案的體育場用地中，在用地取得上沒有問題，目前該地配合花博規劃為停車場，已列為花博展其後優先辦理的工程興建工作。

▲盧秀燕也特說明，期望在今年就可提早恢復老人健保補助。



另外，豐榮里長林金玉指出，葫蘆墩圳去年花費將約3億整治，但是不知為何水量很少、水位不足，擔心到了夏天會孳生病媒蚊，且整治後觀光人潮也不如預期；對此，水利局長范世億表示，葫蘆墩圳上游水源由農田水利會控制，市府會積極與水利會協調，並審慎評估後續河川掀蓋工程是否繼續進行。

盧秀燕最後特說明，競選期間有個重要政見「恢復老人健保」，因前市府不贊成此項業務，在2019年度市府預算中，並未編列相關預算，期望在不排擠現有預算跟建設下，「會努力把錢找出來」，目標是今年就可提早恢復老人健保補助，讓長者醫療安心。