影／阿興滷肉飯「超暖A餐」免費送9年　老闆跑路曾餓3天...勵志故事逼哭網

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「過年你有回家嗎？想尋找家人的感覺嗎？」新北市中和區一間滷肉飯日前貼出一張暖心公告，邀請有需要的朋友到店裡免費享用愛心餐點。除了除夕之外，初一到初三都照常營業，讓網友們大讚「有老闆真好」，紛紛想主動捐錢贊助；而老闆這樣的善舉也已經維持了好幾年，背後也有一段辛苦感人的故事。

▲ 陳老闆的愛心已經持續好幾年 。（圖／翻攝自阿興滷肉飯粉專）

新北市「阿興滷肉飯」日前在臉書粉專貼出公告表示，「歡迎有需要的朋友今年來給我們請喔！」只見公告上邀請「尋找家人感覺、經濟困頓、無家可歸、三餐不繼」的人到店內免費享用「A餐」（愛心待用餐），且初一到初三照常營業，全天等候著顧客的到來，相當暖心。

據了解，這家店的陳老闆早年遭遇過挫折，還負債千萬跑路，了解三餐不繼的痛苦，因此發願要提供給有困難的民眾免費吃飯，只要跟老闆說要點「A餐滷肉飯」，就可以免費享用滷肉飯及魚丸湯，且這樣的愛心善舉也已經實行將近9年。店內一張公告也寫道，「出外人有困難沒關係，只要說一聲，飯、湯可以吃到飽，改天等你有能力時，換你去幫助別人。」相當勵志又暖心。

▲網友評價很高。（圖／翻攝自阿興滷肉飯粉專）

陳老闆曾表示過，看到有客人來吃過A餐後，過一陣子再回來用餐，已經是有能力付帳的狀態，還可以大方分享找工作跟生活近況，是他最樂見的事。

網友們看到如此溫暖的消息後紛紛表示，「功德無量」、「有老闆真好」、「不是今年而已！我發現老闆每年過年都沒休息，一樣帶給需要的人溫暖」、「太有愛了」，也有不少人表示要和店家聯繫，希望能捐款幫忙，多少補貼一些，盡一份心力。

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