鸚鵡寒風16℃全身發抖！網心疼小動物「又是他們」…肉搜南投景觀餐廳

▲南投知名景觀餐廳的鸚鵡竟然冷到發抖。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

南投知名景觀餐廳疑似虐待動物！民眾前往園區時發現店家飼養的鸚鵡，疑因為氣溫16℃天氣太冷，在戶外冷到不斷發抖，將鸚鵡拍攝影片上傳至網路上，引起網友熱議；不過業者澄清，天氣冷時，都會幫動物們放置暖爐，也有工作人員巡視。南投縣府農業處表示，訪查若無提供適當的飼養環境，將開罰3000元至1萬5000元罰緩。

網友在臉書社團「爆料公社」表示，該訊息是從鸚鵡相關社團看到而轉發，內容見到影片中鸚鵡不斷發抖，疑似天氣太冷的緣故，「這麼冷的天氣，鳥和其他動物都在外面吹冷風發抖著，平常靠牠們賺錢，現在卻沒有完善的措施來照顧牠們，希望負責人趕快出面處理吧！都是生命啊，不是商人金流下的消耗品。」

南投氣溫當時約15至16℃，景觀餐廳海拔約300公尺，氣溫更低。鸚鵡冷到不想見人，羽毛狂晃動抖個不停，然而翅膀仍擋不住寒氣。民眾看了相當心疼，用手撫摸鸚鵡，養鳥專家看了影片也認為是天氣太冷導致身體蜷縮在一起、不斷發抖，但鸚鵡的外觀毛色看起來滿健康。

畫面曝光後，許多網友看了也都好心疼，紛紛蓋了600多樓留言：「可以給個窩嗎，好不捨」、「又是他們，之前不是也被人家投訴」、「這也不是新聞了，之前就這樣了啊」、「上次去了反應工作人員也得不到滿意的答案」、「好失望的餐廳」、「不善待動物還是拒去吧，動物好可憐」、「去過一次，就不敢再去了」、「擺那些動物就是吸引你來」、「都抖成這樣了好可憐哦」、「惡劣！我已投訴南投縣長信箱希望大家幫忙一起，人多力量大」。

不過業者對此解釋，天氣變冷時，都會提供暖爐幫助動物保暖。南投縣府農業處強調，動保法有規定，飼主必須提供安全、乾淨、適量遮蔽、照明與溫度的生活環境，否則可依法將開罰3000元至1萬5000元罰緩。

另外根據《中國時報》報導，該店家疑似不只一次被指控對動物不友善。社團法人「台灣防止虐待動物協會」（Taiwan SPCA）也曾指責，該店家為了吸引遊客，還幫迷你豬塗指甲油、山羊羊角塗上黃色顏料等，民眾也爆料店裡的羊駝越來越消瘦。店家也澄清動物都很健康，也都有「定期餵食和找獸醫檢查」。