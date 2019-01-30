卓榮泰：928黨慶擬推新決議文　「2020民進黨將創造議題」

▲卓榮泰透露，928黨慶可能會推出共同政見。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰29日談到2020年總統大選主軸，基本除了永遠不會退流行的經濟牌外，還要有「大安全網」，到時民進黨將引導走向、創造議題，不排除會出現新時代的東西，至於是不是指會推出新的決議文，則還需要進一步討論。

卓榮泰28日受訪時曾強調，黨中央會在今年4月中旬確定總統候選人；他隔天接受《中央社》專訪時再談到2020大選，表示到時民進黨會引導走向、創造議題，畢竟過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，不排除會推出一個「新時代的東西」，至於是不是也以決議文的方式呈現，則還要看討論結果以及今年的時間是否允許，不過，至少會有共同訴求。

▲卓榮泰就任黨主席時提到，不能讓歷史看不起這代的民進黨。（圖／記者季相儒攝）

兩岸議題方面，卓榮泰認為應該要讓人民知道「維持現狀」的意義是什麼，現在與過去3、5年前的維持現狀有何不同，因此有可能會在928黨慶提出共同政見，因為台灣現在的處境除了需要改善經濟外，還得用一個大安全網罩住，而總統蔡英文在中共總書記習近平提出「習五條」之後，也提出四個必須把台灣拉起來，由此可見，大多數人還是很重視台灣的安全與自主性，這樣才不會淪為為人作嫁的窘境，「否則都算到北京政府去，那就不行了。」

至於前行政院長賴清德力挺獨派大老辜寬敏成立「台灣制憲基金會」，這個舉動是否會成為2020大選的議題之一，卓榮泰提到，現在他還不敢說，因為民間仍在醞釀中，台灣社會也尚未達到完全的共識，但不論是要政策辯論或提出大戰略，都可以加入社會關心的議題，要有信心並做出總結，「這個東西出來，就是要引導選舉走向、創造議題，而不是被議題拉著走。」