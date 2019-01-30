快訊／西半部濃霧今飆28度　周四晚北部轉濕冷「周五高溫狂降12度」

▲西半部局部地區目前有濃霧，交通行車請注意安全。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／台北報導

起大霧！中央氣象局今天（30日）清晨近6時對桃園市、嘉義市發布「濃霧特報」表示，今西半部地區及金門、馬祖易有局部濃霧，桃園新屋、嘉義市目前有濃霧發生，能見度不足200公尺。氣象局提醒，周四（31日）晚起至周五（2月1日）鋒面通過加上東北季風影響，中部以北低溫下探13、14度；而北部高溫從周四的28度到周五只剩16度，狂降12度。

氣象局說，今風場逐漸轉為東南風，持續帶來溫暖的空氣，白天各地陽光露臉，預測各地高溫可以來到25至28度，感受溫暖舒適，但清晨及夜晚各地低溫普遍在15至18度；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅花東一帶有局部零星雨。

氣象局表示，周四白天為偏南風環境場，各地高溫約25至28度，感受暖熱，而低溫約15至18度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地多雲到晴、陽光露臉，僅花東地區有零星雨。

▼今晨最低溫出現在嘉義的13.6度，若納入自動測站數據，台南農改10.6度則是最低。（圖／氣象局／下同）

▼北部周五高溫狂降12度。

氣象局提醒，周四晚起至周五鋒面通過，隨後東北季風增強及影響，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，中南部影響不大，仍有23至26度的高溫，而此波東北季風中部以北低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周六（2月2日）、周日（2月3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

氣象局說，下周一（除夕）至下周三（初二）受到另一波東北季風增強、影響，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣；下周四（初三）、下周五（初四）東北季風逐漸減弱，天氣趨穩，氣溫回升。