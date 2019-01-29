女被撞母跪泣「拜託可憐我」　網怒肉搜蛋洗！肇事男求警保護

記者李忠憲／台中報導

王姓男子4年前開車撞傷黃姓女子，造成黃女頭部重創，法院判他賠51萬竟一毛不賠。黃母日前在協調會上還跪求王男「拜託可憐我」，影片28日上傳臉書社團「爆料公社」後，網友氣憤灌爆他臉書更「蛋洗」他的車。王男29日到派出所報案，暫不對網友提告，希望警方能幫他加強住家安全。

▲王男撞傷人一毛不賠，消息一出車遭網友蛋洗。（圖／記者李忠憲翻攝）

王姓男子開車撞傷當時在行走的黃姓女子，遭法院判賠51萬，黃家同意他一個月賠5千元，豈知他4年來竟一毛未賠。黃母日前在協調會中，下跪抱住王男的大腿，直喊「拜託可憐我！」，王男卻仍未表達歉意及還款意願，自己卻有多輛跑車與休旅車，經常吃美食，讓家屬情何以堪。

▲黃女母親跪求王姓男子，影片曝光引起網友憤怒。（圖／翻攝爆料公社）

影片29日遭上傳至「爆料公社」，引起網友抨擊。王男臉書遭肉搜，遭網友灌爆留言大罵，「欠錢不還，每天爽爽過日，你心安理得嗎？」、「我從來都不知道2000，可以賠人家庭跟一個女兒也，你兒子值多少呀？還是你的命值多少？一樣2000嗎？我在等新聞跳出來你的臉」等。

王男今天一早發現自家的車遭網友蛋洗，到住家附近的第六分局協和派出所報案，因為擔心人身安全，希望警方加強維護他住家安全；至於網友公布他臉書、住址等行為，暫時不提告。

▲王男車遭網友蛋洗，但暫不提告。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六警分局協和所表示，因媒體報導王的案件，其臉書與住家地址也被網友公布，有激憤不滿的網友就涉嫌在今天凌晨前往王的住處附近，對王的轎車丟擲雞蛋，表達不滿。

【更多新聞】

►遭嗆「敢不敢」 2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

►懷疑帳單灌水 10多酒客「滅火器噴乾粉」大鬧海派七店

►韓冰逛天津商圈年貨大街 「真的好美」讓現場快暴動