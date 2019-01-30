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「月租80萬元」台北首家金礦咖啡倒了！月賣1.4萬杯咖啡都不夠付

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生活中心／綜合報導

知名連鎖咖啡店「金礦咖啡」忠孝門市營業超過10年，是台北首間店面，近日卻悄悄歇業。業者透露，租金不斷調漲，光1個月就要80萬元，加上租約剛好到期，才會收掉忠孝門市。若不計原料、水電及人事成本，以一杯55元的黑咖啡來算，店家每個月必須賣1萬4500杯才夠付房租。

金鑛咖啡2000年創立後從高雄發跡，以中段價位切入市場，全盛時期曾被封為「高雄之光」，後來往北部跟中部拓展，2006年先後在大台北地區成立2家門市，其中座落在台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，更是許多台北人回憶。

▲▼「月租80萬元」台北首家金礦咖啡倒了！月賣1.4萬杯咖啡都不夠付。（圖／東森新聞）

▲▼撐不住月租金80萬，金礦咖啡台北首間店面倒了。（圖／東森新聞，下同）

▲▼「月租80萬元」台北首家金礦咖啡倒了！月賣1.4萬杯咖啡都不夠付。（圖／東森新聞）

近年來咖啡市場競爭愈來愈激烈，四大超商也加入戰局，分食市場大餅，使得金鑛咖啡版圖逐漸萎縮。2017年6月底，金礦咖啡宣布停賣麵包，並關閉北部跟中部烘焙廠，還陸續收掉全台21家門市。

如今金鑛咖啡收掉有10年以上歷史的忠孝門市，對外公告是租約期滿，只營業到2019年1月18日止，但關鍵其實是撐不住店租金不斷上漲，難以回本。以店內售價55元的黑咖啡計算，若要支付80萬元店租，每月至少需賣1萬4545杯黑咖啡才夠，而且這還不計其他成本支出。

據了解，目前北部地區只剩9家門市，中部剩6家，而南部地區則有28家，全台加起來共43家。業者表示，這2年陸續收掉不少門市，主要是在做營運調整計劃，目前暫時沒有明確的展店規劃。

▲▼「月租80萬元」台北首家金礦咖啡倒了！月賣1.4萬杯咖啡都不夠付。（圖／東森新聞）

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關鍵字：金礦咖啡,房租,店租金

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